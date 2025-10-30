Trei vehicule au fost implicate, joi, într-un accident pe DJ 591, la Sânmihaiu Român. Un bărbat de 50 de ani a fost rănit și transportat la spital.

