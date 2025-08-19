Un autoturism în care se aflau opt persoane a lovit marți parapetul median pe autostrada A3, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploiești. Impactul a fost extrem de violent, iar mașina a rămas imobilizată pe carosabil.

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier către Ploiești este complet blocat, circulația fiind deviată pe la nodul rutier de la kilometrul 43.

Conform ISU Prahova, una dintre victime este inconștientă, iar alte șase se află în stare critică. Toți ocupanții autoturismului au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, ambulanța SMURD TIM, precum și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

În sprijinul echipajelor terestre a fost chemat și un elicopter SMURD, pentru a transporta rapid victimele la spitalele de urgență.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor, până la reluarea traficului pe sensul spre Ploiești.

