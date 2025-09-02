Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN1, în zona Posada. Un TIR încărcat cu panouri fotovoltaice a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-o râpă de aproximativ 15 metri adâncime.

În mod surprinzător, șoferul, un bărbat de 31 de ani, a scăpat nevătămat. Potrivit primelor informații, acesta se deplasa dinspre Arad către Ploiești și ar fi pierdut controlul volanului după ce vehiculul a intrat în tangaj. Mastodontul a rupt parapetul de protecție și s-a răsturnat în afara șoselei, oprindu-se la baza prăpastiei.

Imaginile surprinse la fața locului arată proporțiile impactului: cabina și remorca au fost grav avariate, iar încărcătura s-a împrăștiat pe o suprafață întinsă. În ciuda scenei spectaculoase, șoferul a reușit să iasă singur din cabina distrusă, fiind evaluat de echipajele medicale, care au confirmat că nu a suferit nicio rană.

Traficul în zonă a fost restricționat temporar, pentru a permite pompierilor și polițiștilor să degajeze carosabilul și să recupereze marfa împrăștiată.

Inspectoratul de Poliție Prahova a precizat că incidentul s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

Sursa: Realitatea de Prahova