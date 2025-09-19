Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a fost înregistrat în Oceanul Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka.

Seismul a declanșat o alertă de tsunami, a anunțat serviciul seismologic american USGS.

Mișcarea telurică a avut loc la ora locală 06:58 (18:58 GMT joi), la 128 km est de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 10 kilometri.

Centrul american de avertizare la tsunami din Pacific a emis o alertă privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor învecinate, potrivit France Presse.

Videoclipuri publicate pe rețelele sociale ruse arată mobilier și corpuri de iluminat care se zguduie în case, sau o mașină parcată balansându-se înainte și înapoi pe o stradă.

Serviciul geofizic național rus a estimat o magnitudine mai mică, de 7,4, și a raportat cel puțin 5 replici.

Un alt cutremur, de magnitudine 7,4, a lovit deja regiunea sâmbăta trecută, la o adâncime de 39,5 km și la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceatski.

„În această dimineață, rezistența locuitorilor din Kamceatka este din nou pusă la încercare”, a declarat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov, pe Telegram.

„Nu au fost raportate pagube până acum. Rog pe toată lumea să rămână calmă (…) A fost emisă o alertă de tsunami pentru coasta estică a peninsulei. Populația este în stare de alertă”, a adăugat el.

Peninsula Kamceatka se află pe o fâșie tectonică cunoscută sub numele de „Centura de Foc”, care înconjoară cea mai mare parte a Oceanului Pacific și este un punct fierbinte al activității seismice.

În iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 produs în largul regiunii a declanșat un tsunami care a lovit o parte a unui sat de coastă.