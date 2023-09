Seară de seară îndemn politicienii să pună pe masă soluții vitale pentru a ne face bine, dar soluțiile lor întârzie să apară în dezbatere publică, nu mai vorbesc că nu sunt aplicate. Ce să aplicăm, dacă ele nu există nici la stadiu de propunere. Noi ne-am consultat cu cei mai avizați și avem câteva soluții pe care vi le prezentăm public ca dumneavoastră, dragi politicieni cu putere de decizie, să alegeți dacă ni se potrivesc sau nu. Este clar că, în acest moment, subiectul care arde cel mai tare este cel al drogurilor. Îmi doresc din tot sufletul ca această emisiune să aibă ecouri, și cei care au frâiele țării în mâini să aplece urechea și la ce spunem noi. De aceea vin aici, în fața dumneavoastră, seară de seară. Vreau ca sacrificiul de a sta departe de pruncii mei să nu fie în zadar, pentru că, lor și generației din care fac parte, trebuie să le lăsăm moștenire o țară curată. De narcotice, de corupți, de trădători. De aceea, aș vrea să va prezint câteva acțiuni simple care pot ajuta autoritățile să aibă avantaj în lupta cu lorzii drogurilor, care vând moarte pe străzile acestei țări.

În primul rând este obligatorie pregătirea cadrelor didactice cu noțiuni despre drogurile legale și ilegale, cu noțiuni despre efectele consumului și manifestările comportamentale imediate și tardive. Se discută, dar nu cred că este luată în serios această chestiune. Acțiunea trebuie pornită în toate școlile, instruirea trebuie efectuată de către experți antidrog, toxicologi, pe baza unei programe unitare elaborate de specialiști din ministerele cheie. Astfel, profesorii vor prezenta elevilor aceste informații constant, repetitiv insistând pe necesitatea obținerii unei reacții de respingere a fenomenului din partea tinerilor.

Mai mult, cred că este nevoie de o celulă de criză și e necesară formarea, la nivel național, a unui corp de specialiști (medici, psihologi) care să se ocupe de consumatorii de droguri. Discutând cu experți și telespectatori ai Realitatea, cred că se impune și înființarea unor unități separate, de sine stătătoare în care să activeze acești specialiști. Totul este în zadar fără o legislație modernă, adaptată realității, după modelul altor țări, care să permită dezvoltarea și derularea acțiunilor deja menționate. Mai mult, Ministerul Sănătății ar putea să introducă ca regulă generală, pentru eliberarea medicamentelor doar pe baza rețetei, fără excepție. Din nefericire nici o bază de date clară nu avem la această oră. Nu cred că în acest moment există o evidență (pe zone, sau la nivel național) a consumatorilor de droguri.

Trebuie întocmit urgent un Registru național atât a celor care consumă cât și a celor care au fost consumatori. Dragii mei, societatea se va curăța automat, asta doar după ce facem ordine în instituțiile cheie și după ce scăpăm de cei care nu reacționează la nenorociri, blochează anchete și întârzie dezvoltarea acestei țări. Nu e de mirare că românii nu mai au încredere în aceste instituții conduse de mafioții corupți, care au amanetat țara pe zeci sau sute de ani, doar pentru profitul lor imediat.

Și, pentru că tot vorbeam de capitolul droguri, cer public Ministerului Educației să introducă în programa de învățământ o disciplină obligatorie, de sine stătătoare, care să le explice pruncilor educația despre viață și sănatate, începând cu clasa zero! O țară puternică are nevoie de legi ferme și de o Justiție independentă. Am văzut prea multe cazuri de magistrați care fac parte din rețelele camorrei și a grupurilor de interese care sugrumă națiunea. Chiar și așa, în oglindă, avem numeroase cazuri de judecători și procurori cinstiți, care vor să facă lumină într-o țară însetată de dreptate. Prea mult am trecut cu vederea corupții și e cazul să fie stabilit un mecanism clar cu privire la tragerea politicienilor la răspundere pentru tot.

Iar despre patriotismul economic din hârtia de prezentare a guvernului vreți sa discutam? Cum ați ajuns sa impozitati cu 70 % toate economiile romanilor? De ce nu va redefiniti programul ca patriotoxic economic, pentru ca asta faceți: dați in societate legi toxice ce vor ucide toți privații. Vor încuraja oamenii sa fuga la stat, bine tot pe pile și șpăgi. Că acolo se câștiga mai bine, la program lejer și cu fisa postului stricta nu trebuie sa mai faci nimic in plus dar poți face cu multe in minus. As avea multe de spus si de amantele voastre dar nu se cuvine sa o fac fiind femeie, nu? Măcar sa fiți bărbați asumați, sa le plătiți din banii voștri si nu din banii noștri, ai romanilor înconvoiați de taxe si impozite! Măcar sa le plimbați pe banii voștri, aia mulți din țpăgile primite, si nu pe ai noștri in insule străine, cu avioane private, ca așa le-au învățat cei de dinaintea voastră, care lucrau la privat.

Acum, că voi sunteți bugetari, oameni grei în stat, trebuie sa le întrețineți luxul si ne puneti pe noi sa va decontam totul. Sa va fie rusine! Cu voi ar trebui sa începeți austeritatea, pe voi sa va impozitati ca nu aveti cum sa justificați averi de milioane de euro, doar din salariile de la stat! Unii dintre voi uita ca ați intrat in politica cu pantalonii rupți in genunchi și cu sacourile peticite în coate, motiv pentru care nu ați alergat prea tare, ca sa nu va vadă alții ruptura! Iar acum faceți arogante in timp ce aruncați țărână pe cei ce încă mai trăiesc in țara, pe cei care vor să clădească ceva aici! De cei expulzați peste graniție nici nu vă mai pasă. Vă aduceți aminte de ei doar la alegeri, pentru că știți că pot schimba soarta oricărui scrutin. În rest, Dumnezeu cu mila!

Am cântărit, draga mea Diaspora, motivele pentru care ai ales să pleci de aici și să cauți o casă departe de casă, de rădăcini, de tradiții, de credință, de pruncii și părinții tăi. Prea aspru te-am judecat, uneori, Românie din afara României! Dar cu atâția corupți, care doar la o masă primesc șpăgi cât mulți dintre noi nu am putea câștiga nici după o viață de muncă grea și cinstită, nu e de mirare că te-ai săturat! De umilințe, de sărăcie, de durere!

Este șocant cum unii dintre acești ciocoi se comportă ca niște moșieri, stăpâni de sclavi, peste bucățile lor de țară! Baronul șpăgar Dumitru Buzatu este putred de bogat, dar lăcomia acestuia nu s-a oprit nici la vârsta de 68 de ani. Astăzi vă prezentăm rețeaua prin care a făcut milioane de lei și care a fost pusă în operă cu ajutorul familiei, mai ales membrii acesteia au primit posturi bine plătite la stat sau în instituțiile din subordinea sa. Și ca Buzatu câți mai sunt în țara asta!? Vaslui este cel mai sărac județ al țării, dar asta nu îi oprește pe cei care îl conduc să îl jefuiască de bani grei. Lăcomia lui Buzatu nu s-a oprit doar la geanta cu 1,25 de milioane de lei, adică 250 de mii de euro. În portbagajul lui au fost găsite până și oale cu mâncare de la restaurantul unde a primit șpaga. Banii cu care România trebuie să se dezvolte sunt risipiți în buzunarele acestor indivizi bine ancorați la vârful puterii, care fac parte și găștii care îi susține.

Corupția a devenit endemică în această țară. Fiecare partid îi are pe ai lui, iar România a devenit ca o casă părăsită, în care toate cad și se strică. Și este responsabilitatea noastră, a celor mulți, să scăpăm de această gloată de tâlhari care ne jefuiesc cu zâmbetul pe buze. Nu se mai tem de nimic pentru că nici societatea civilă nu mai este la fel de vocală precum altădată. Și cum să fie, când nu există unitate? O voce singură nu se poate auzi în vacarmul infernal care ne înconjoară. Mai multe, care strigă pe aceleași note, se vor face auzite! Astăzi, vă arăt și traseul banilor și schemele din umbră făcute de Grindeanu și regele asfaltului, responsabil nu doar de explozia cu cinci morți din Vrancea, dar și de alte nenorociri. Dacă nu știați, eu vă spun că, în august 2011, un preot român a căzut într-o groapă din carosabil, pe un drum județean din Bacău. Bărbatul a intrat într-un crater de peste doi metri adâncime, pe o porțiune de șosea nesemnalizată. Conform documentelor, tronsonul urma să fie reabilitat de două firme controlate de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, iar contractul încredințat de Consiliul Județean Bacău era pe bani europeni. Preotul a suferit nu mai puțin de 15 fracturi și a stat 6 luni la pat. Culmea, tot el a fost dat în judecată de Umbrărescu, deși a fost nevoit să iasă la pensie în urma rănilor suferite. Însă a scăpat ușor: câteva zile mai târziu, pe aceeași porțiune de drum, un tânăr care conducea un scuter și-a pierdut viața. Astăzi vom sta de vorbă cu slujitorul Domnului și veți înțelege cum se fac afaceri profitabile, pe banii dumneavoastră, dragi români! Cer ca aceste morți și suferințe, precum și cele din spitalele care ard, să fie răzbunate, nu cu preț de sânge, dar cu tragerea la răspundere a vinovaților. Cu adaptarea legislației la nevoile actuale, cu o curățenie generală în acest sistem bolnav.

Părintele Sofronie Saharov spunea așa: “Am o singură dorință arzătoare: să schimb lumea, schimbând un singur om – pe mine însumi!”. Acesta să ne fie și noua motto! A venit vremea să înțelegem că trebuie să schimbăm coordonatele după care ne ghidăm, altfel vom împinge țara în prăpastie! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.