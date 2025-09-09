Ancheta DNA care vizează conducerea Electrocentrale București (ELCEN) a readus în atenție numirea controversată a directorului general Claudiu Crețu. Într-o intervenție la Realitatea Plus, jurnalista Anca Alexandrescu a atras atenția asupra traseului profesional al acestuia, afirmând că a fost girat tot timpul de PNL și, în mod special, de fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actualmente consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a făcut o scurtă trecere în revistă a traseului profesional al directorului general ELCEN, care de la absolvent de teologie și mai mulți ani în poliție a ajuns în vârful unui gigant termoenergetic. “Ce este foarte interesant în legătură cu Claudiu Crețu este faptul că a absolvit seminarul teologic din Galați, Facultatea de Teologie, ulterior a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție, deci este fost ofițer al Ministerului de Interne. În 2014 a fost detașat la departamentul de integritate al ANAF, apoi a devenit director de control al calității la RADET. În 2016 a fost consilier la cabinetul directorului RADET, susținut în permanență, plimbat dintr-o funcție politică în alta”, a afirmat Alexandrescu.

“Băieții mufați” și circuitul miliardelor de la stat

Jurnalista a adus în discuție și situația companiei Elcen, care, ca orice gigant energetic, a devenit atât o vacă de muls pentru firmele așa-numiților „băieți deștepți”, cât și o sinecură politică.

„Este foarte clar, trebuie doar să aplici principiul „follow the money”. ELCEN și Termoenergetica sunt de ani de zile, încă din vremea mandatului de primar general al lui Traian Băsescu, o gaură neagră a Bucureștiului, unde se plătesc sume colosale pentru termoficarea din București. Este o poveste fără sfârșit, eu o știu din perioada în care a fost Sorin Oprescu. Anul trecut, datoriile ajunseseră la 1 miliard de lei. Niște băieți deștepți sunt mufați de ani de zile la această afacere”, a explicat Anca Alexandrescu.

„Pe domnul Burduja aș vrea să-l văd acum la fel de vesel”

„Este foarte bine că se face curățenie, dar eu aș dori să se meargă mai departe, pe filieră politică. Cine sunt personajele care îi susțin pe acești indivizi care, iată, ajung la DNA? Pe domnul Burduja aș vrea să-l văd acum la fel de vesel, ca în filmulețul cu Claudiu Crețu, pe pagina sa de socializare, să ne explice cum a garantat el pentru Claudiu Crețu”, a mai afirmat Anca Alexandrescu.

Aceasta a atras atenția și asupra unor formulări pompoase din CV-ul directorului cercetat de DNA pentru acte de corupție. Acesta nu doar că se prezint drept un “manager recunoscut în sectorul energetic românesc, cu integritate morală și principii fundamentale în activitatea curentă”, dar pretinde că are și o „inteligență de nivel superior”

„Se pare că nu a fost suficient de ‘superior’, cu ghilimele de rigoare, încât să nu ajungă la DNA”, a concluzionat Anca Alexandrescu.