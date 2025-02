Dezvăluiri bombă făcute de Anca Alexandrescu! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a scos la iveală legăturile lui Ilie Bolojan cu rețeaua lui George Soros. De altfel, spune Anca Alexandrescu, Bolojan ar putea avea scopul ascuns de a aduce reziștii înapoi la putere și de a obține controlul asupra serviciilor secrete. Mai mult, sunt numeroase întrebări despre trecutul lui Ilie Bolojan pentru care nimeni nu a găsit încă niciun răspuns, printre care faptul că acesta ar putea avea legături cu Florian Coldea.

“Evident, așa cum mă așteptam, primul telefon a fost cu prietena Maia Sandu cu care desigur știți se întâlnea în secret la Oradea, ei fiind uniți de această rețea soroșistă. Are un trecut ascuns domnul Bolojan. Au început să vină și fotografii și informații pentru că în afară de un laudatio grețos în presa din Bihor nu prea reușești să scoți prea multe informații. Cu siguranță vor apărea.

Vreau să îi atrag atenția din prima zi și tuturor ăstora din rețeaua Soros că Ilie Bolojan nu reprezintă poporul român! El nu este ales președintele României. El a fost ales senator de Bihor după o propagandă uriașă de ani de zile din bani publici când și-a construit o imagine de mare administrator. Acum vremelnic se află într-o poziție interimară care desigur, legal îi dă posibilitatea să ia niște decizii, dar moral nu are niciun drept să ia decizii în numele poporului român, decizii care vor afecta viața poporului român. Și mă refer aici la faptul că ăștia din rețeaua soroșistă care încep să îi dea ordine să pună șef la SRI, să pună nu știu ce la Înalta Curte, să pună judecători, șefi de parchete. Nu are niciun drept. Nefiind ales de poporul român nu are reprezentativitate. Zero voturi de la poporul român. Câteva zeci de mii de la Oradea. Să se ducă la Oradea și să ia decizii pentru cei de acolo.

La asta mă așteptam astăzi de la președintele interimar. Ca primele lui mișcări să fie curățarea administrației prezidențiale, scoaterea la lumină a probelor, dovezilor pentru care au fost anulate alegerile prezidențiale și în caz că nu există, de urgență împreună cu guvernul României să stabilească turul 2 al alegerilor.

Sunt prea multe întrebări fără răspuns despre trecutul lui Ilie Bolojan. Astăzi președinte interimar. Și vreau să le spun celor care cred că Ilie Bolojan poate să se întâlnească. Am auzit astăzi că poate să se întâlnească cu președintele Americii…este o cutumă foarte clară. Atunci când există un președinte interimar nimeni nu vine în vizită oficială sau dacă vine discuțiile sunt ori cu guvernul ori la un nivel doar de curtoazie, în niciun caz de decizii.

Este adevărat că Ilie Bolojan a fost șofer de tir? A fugit cu tirul în Germania? A fost ridicat de interpol? Este adevărat că are ceva probleme de sănătate?

Vrem să știm dacă domnul Bolojan a fost coleg de facultate și prieten cu Florian Coldea. Vrem să știm de ce își dorea Ilie Bolojan să aducă universitatea lui Soros la Oradea.

Am văzut că și prietenul lui domnul Cioloș l-a lăudat pe domnul Bolojan. Ei sunt într-o gașcă, înțelegeți? Și această gașcă, așa cum am spus, își dorește să revină la butoanele justiției, la butoanele serviciilor secrete și să conducă din nou România și chiar să bage din nou USR la guvernare.

Domnul Predoiu. Nu suntem singurii care am semnalat de ceva vreme că domnul Predoiu păstorește niște personaje care se duc să intimideze lumea.

Sunt convinsă că sunt supusă unui atac prin care se încearcă discreditarea mea. Dar e posibil ca în acest weekend să avem niște vești foarte interesante. Sigur, mă atacă tot felul de personaje care spun că am zis eu că vin americanii să cerceteze…n-am spus niciodată așa ceva.

Și cu aceste percheziții îi văd pe unii băi jurnaliști care se bucură și spun că se strânge lațul. Se strânge lațul în jurul celor care au distrus țara asta. Mi se pare grețos și inadmisibil să aplaudați aceste abuzuri”, a declarat Anca Alexandrescu în ediția de miercuri seara a emisiunii “Culisele Statului Paralel”.