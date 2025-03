E așa cum am spus, și cum ați văzut și mai devreme mesajul Alexandrei Păcuraru, adevărul ușor, ușor iese la suprafață. Este perioada patimilor, iese tot ce e rău și urât la suprafață, în așa fel încât după aceea să iasă soarele și poporul român să se bucure de ceea ce a reușit să facă prin votul său, pentru că forța poporului român constă în votul său, și sunt convinsă și am încredere în români că își vor arăta forța cu demnitate, pașnic, și cu multă putere”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu, mesaj crucial înainte de ziua de 26 martie: Vă rog, să nu cădem în capcană, să nu fim dezbinați. Eu însămi aș fi într-o situație delicată