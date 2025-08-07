Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 7 august 2025, o avertizare nowcasting de cod galben valabilă în intervalul orar 13:15 – 14:30, pentru mai multe zone din județele Prahova și Dâmbovița.

Localitățile vizate includ Sinaia, Bușteni, Breaza, Comarnic, Măneciu, Valea Doftanei, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Adunați, Secăria și Talea din județul Prahova, precum și Bezdead, Moroeni, Buciumeni și Pietroșița din județul Dâmbovița.

Conform ANM, în aceste regiuni se vor semnala averse torențiale ce pot acumula între 15 și 25 l/mp, însoțite de descărcări electrice, rafale de vânt cu viteze de 50–70 km/h și posibilă grindină de mici dimensiuni, cu diametre de până la 2–3 cm.

Populația din zonele afectate este sfătuită să ia măsuri de precauție și să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor meteorologice periculoase.