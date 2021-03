Incidentul s-a petrecut în cursul nopții trecute, în jurul orei 01:00.

La momentul respectiv, un echipaj de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocoraștii Colț a observat un autoturism care se deplasa fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Cum conducătorul acestuia nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire, s-a procedat la urmărirea acestuia.

“La un moment dat, pe DC 106, la ieșire din localitatea Cocorăștii Colț, conducătorul auto a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat în afara părții carosabile și, din nefericire, în urma impactului, a decedat.

Din verificări a reieșit faptul că autovehiculul nu era înmatriculat iar bărbatul de 47 de ani aflat la volan avea suspendat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, conducerea unui autovehicul neînmatriculat și conducere fără permis”, au anuntat reprezentantii Politiei Prahova.

Surse din randul anchetatorilor au precizat ca barbatul a fost in trecut condamnat pentru omor si a fost eliberat condiționat in anul 2019, cu un rest de pedeapsa de un an și jumătate de executat.

Sursa: Realitatea de Prahova