Un bărbat de 38 de ani din Caransebeș a ajuns de urgență la spital după ce a suferit un șoc electric în timp ce efectua lucrări de mentenanță la rețeaua electrică a orașului. Incidentul s-a produs vineri, 19 septembrie, în jurul orei 11:30, pe strada Traian Doda.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, victima, aflată în timpul serviciului, lucra pe un stâlp de electricitate când a intrat în contact cu curentul. În urma electrocutării, bărbatul a suferit arsuri la față, la brațe și la picioare.

La fața locului a intervenit un echipaj medical care l-a transportat imediat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au informat Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Caraș-Severin, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului de muncă.

