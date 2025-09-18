Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că Rusia va continua războiul hibrid împotriva României, însă atrage atenția că dezinformarea și campaniile de discreditare vin și din interior, nu doar de la Moscova.

Într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, Băsescu a comentat raportul procurorului general privind campaniile hibride din alegerile din 2024 și reacția președintelui Nicușor Dan. El a subliniat că explicațiile apărute acum nu existau la momentul anulării alegerilor și a ridicat întrebarea: „Dacă Ciolacu intra în turul II se mai anulau alegerile?”.

„Nu cred că e un lucru rău că președintele n-a spus că asta e decizia. Pe de altă parte. Este clar că această motivație care a apărut ieri nu exista la momentul anulării alegerilor, deci să nu ne păcălim”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a punctat că rolul președintelui nu este să blocheze anchetele, ci să încurajeze derularea lor, iar faptul că Parchetul a prezentat un document public reprezintă o formă de transparență.

Totuși, el a avertizat că nu toate acuzațiile formulate sunt dovedite: „Ceea ce nu înseamnă că ce am aflat de la Parchetul General este și probat și adevărat. Nu știu, asta vor stabili judecătorii”.

Despre influența Moscovei, Băsescu a transmis că războiul hibrid nu se va opri: „Rusia va fi tot timpul într-un război împotriva României, pentru că ne-a considerat întotdeauna dușmani. (…) Dar slavă Domnului avem românii noștri care discreditează statul român mai mult decât mulți dintre dușmanii noștri și sunt la concurență cu Rusia”.

