Călin Georgescu a declarat că șeful ilegitim al statului, Klaus Iohannis, este cel care ordonat lovitura de stat, iar oamenii săi au executat totul. Președintele ales al poporului a spus că România a ajuns în acest stadiu din cauza lui Klaus Iohannis și deciziilor luate mai ales în anul 2024, când a avut cele mai multe vacanțe, iar țara noastră a acumulat tot mai multe datorii.

“De ce am ajuns in stadiul asta? 2024 a fost un an de lacheism total, în care cetățeanul Iohannis a făcut pe plac lui Biden si Blinken si s-au semnat niște acorduri, un imprumut de 920 de milioane, contribuția la armată. E public – 920 de milioane imprumut la 36% dobanda. Faceți socoteala ce a fost în pandemie, peste 1 miliard. Sunt cheltuieli nesabuite care duc Romania in lucrurile astea, sa nu se pot plati salariile. Cata nesabuinta ca sa fie sa cheltuiesti bani in halul asta? Oamenii care fac greva in Senat pentru ca au fost dați afară… Cand faci asta trebuie să răspunzi la intrebări. Faci acest gest dar ce creezi și ce dezvolti? Adică, bun, i-ai dat afara, si unde ii duci pe oamenii ăștia?

Au anulat votul a 9 milioane de oameni. Stiti cine a pus la cale asta? Cei 9, plus cel important e cetățeanul de la Cotroceni. El este cel mai important, restul sunt lacheii de serviciu din spate care au exacutat”, a declarat Calin Georgescu.