Sunt vizate 329 de zone, dintre care 62 de intersecţii dintre drumurile judeţene şi cele naţionale, 89 de intersecţii dintre drumurile judeţene şi 178 de puncte de pe drumurile judeţene sau intersecţii ale drumurilor judeţene cu drumurile locale. Printre acestea se numără şi unele dintre “punctele negre” din Prahova, renumite pentru accidentele rutiere, precum intersecţia dintre DN1 şi DJ720, în dreptul comunei Floreşti, intersecţia de la Călineşti, intersecţia cu strada Alba Iulia, la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti, intrarea în Băneşti, intrarea din DN1 spre Băicoi sau intersecţia Drumului Naţional 1B cu DJ 149, care asigură accesul spre Fântânele de o parte şi Conduratu de cealaltă.
Unde vor fi amplasate camere video
Intersecţii dintre drumuri naţionale şi drumuri judeţene
1 DN-DJ100B GORGOTA
2 DN-DJ101E GORGOTA
3 DN – DJ40E PUCHENII MARI
4 DN – DJ39 PUCHENII MARI
5 DNA – DJ01D BĂRCĂNEŞTI
6 DN-DJ101G PLOIEŞTI
7 DN-DJ101G BRAZI
8 DN-DJ104P BRAZI
9 DN-DJ129 PLOIEŞTI
10 DN-DJ156 PLOIEŞTI
11 DN-DJ101I PLOIEŞTI
12 DN-DJ236 PĂULEŞTI
13 DN-DJ155 PĂULEŞTI
14 DN-DJ215 Acces BĂICOI
15 DN-DJ100F BĂICOI
16 DN-DJ720 Acces FLOREŞTI
17 DN-DJ100D BĂNEŞTI
18 DN-DJ102I BĂNEŞTI
19 DN-DJ205G CÂMPINA
20 DN-DJ101R BREAZA
21 DN-DJ207 NISTOREŞTI
22 DN-DJ101R GURA BELIEI
23 DN-DJ101S COMARNIC
24 DN 71-DJ713 Acces „TransBucegi”
25 DN 72-DJ156 BLEJOI
26 DN 72-DJ140 STOENEŞTI
27 DN 72-DJ144 STOENEŞTI
28 DN 72-DJ101A EZENI
29 DNA-DJ140 Acces STREJNICU / NEGOIEŞTI
30 DNA-DJ101A COCORĂŞTII COLŢ
31 DNA-DJ101D PLOIEŞTI
32 DNA-DJ139 BERCENI
33 DNA-DJ102E PLOIEŞTI
34 DNA-DJ102 BLEJOI
35 DNA-DJ236 PLOIEŞTI
36 DNA-DJ101 PLOIEŞTI
37 DNB-DJ150 BUCOV
38 DNB-DJ101F VALEA CĂLUGĂREASCĂ
39 DNB-DJ102C ALBEŞTI PALEOLOGU
40 DNB-DJ146 LOLOIASCA
41 DNB-DJ102N Acces INOTEŞTI
42 DNB-DJ149 Acces FÂNTÂNELE / CONDURATU
43 DNB-DJ102K MIZIL
44 DNB-DJ100H MIZIL
45 DNB-DJ100C MIZIL
46 DNB-DJ102H MIZIL
47 DND-DJ146 TOMŞANI
48 DND-DJ102N Acces PAREPA
49 DND-DJ100B BĂRĂITARU
50 DND-DJ201A CIORANI
51 DND-DJ148 CIORANI
52 DNA-DJ232 BOLDEŞTI SĂCAENI
53 DNA-DJ217 LIPĂNEŞTI
54 DNA-DJ100L MĂGURELE
55 DNA-DJ231 MĂGURELE
56 DNA-DJ100G GURA VITIOAREI
57 DNA-DJ219 (str. Berevoiesti) VĂLENII DE MUNTE
58 DNA-DJ219 (str. Mihail Kogalniceanu) VĂLENII DE MUNTE
59 DNA-DJ102B VĂLENII DE MUNTE
60 DNA-DJ100N TEIŞANI (intersecţia)
61 DNA-DJ100N TEIŞANI (intersecţia)
62 DNA-DJ102 HOMORÂCIU
Camere video în intersecţiile dintre două sau mai multe drumuri judeţene
1 DJ101A-DJ101E CARBUNARI
2 DJ130A-DJ101E-DJ100B
POIENARII APOSTOLI
POIENARII APOSTOLI
3 DJ101G-DJ101A SIRNA
4 DJ130A-DJ101G TINOSU
5 DJ140-DJ101G BRAZI
6 DJ140-DJ104P BRAZI
7 DJ140-DJ129 STREJNICU
8 DJ140-DJ129 STREJNICU
9 DJ144-DJ101I NEDELEA
10 DJ144-DJ101I NEDELEA
11 DJ144-DJ720 FLORESTI
12 DJ101P-DJ101I FILIPESTII DE TARG
13 DJ101P-DJ101I FILIPESTII DE TARG
14 DJ720D-DJ101I MINIERI
15 DJ720D-DJ101I MINIERI
16 DJ720D-DJ101I CALINESTI
17 DJ145-DJ101I CALINESTI
18 DJ100E-DJ101P POIANA CAMPINA
19 DJ100E-DJ101R POIANA CAMPINA
20 DJ710-DJ101R BREAZA
21 DJ710-DJ100E ADUNATI
22 DJ206-DJ101R BREAZA
23 DJ100B-DJ101D LACU TURCULUI
24 DJ139-DJ101D MALAIESTI
25 DJ100B-DJ147 GHERGHITA
26 DJ100B-DJ147 DRAGANESTI
27 DJ100B-DJ100F DRAGANESTI
28 DJ100B-DJ100C FULGA DE JOS
29 DJ100C-DJ149 CONDURATU
30 DJ100C-DJ102D MIZIL
31 DJ149-DJ102D BABA ANA
32 DJ102N-DJ103S COLCEAG
33 DJ146-DJ103S MAGULA
34 DJ101G-DJ101D TATARANI
35 DJ102-DJ155 PAULESTI
36 DJ102-D100F GAGENI
37 DJ102-D100D BĂICOI
38 DJ102-DJ217 GAVANEL
39 DJ102-DJ218 DUMBRAVESTI
40 DJ102-DJ100G POIANA VARBILAU
41 DJ102-DJ101T VARBILAU
42 DJ102-DJ216A SLANIC
43 DJ102-DJ100N GROSANI
44 DJ219-DJ100N TEISANI
45 DJ215-DJ100F BAICOI
46 DJ100E-DJ100F BAICOI
47 DJ100E-DJ100D MISLEA
48 DJ100E-DJ100D MISLEA
49 DJ1215-DJ100D SCORTENI
50 DJ1215-DJ100D SÂRCA
51 DJ101R-DJ102I CAMPINA
52 DJ101R-DJ100E CAMPINA
53 DJ102I-DJ100E CAMPINA
54 DJ214-DJ100E DOFTANA
55 DJ102I-DJ100E DOFTANA
56 DJ205G-DJ101R CAMPINA
57 DJ207-DJ102I CAMPINA
58 DJ101S-DJ102I TESILA
59 DJ101T-DJ102I TESILA
60 DJ102E-DJ232 PLOPU
61 DJ102E-DJ250 BUCOV
62 DJ232-DJ250 BUCOV
63 DJ100L-DJ102M BALTESTI
64 DJ231-DJ102M BALTESTI
65 DJ100M-DJ102M PODU LUI GALBEN
66 DJ100M-DJ233 SURANI
67 DJ100M-DJ233 GOGEASCA
68 DJ102B-DJ233 TARLESTI
69 DJ102B-DJ102L NUCSOARA DE JOS
70 DJ102B-DJ230 FAGET
71 DJ100N-DJ230 FAGET
72 DJ102C-DJ102K URLATI
73 DJ102N-DJ102K CEPTURA
74 DJ149-DJ102K FANTANELE
75 DJ238-DJ102K FANTANELE
76 DJ102R-DJ100H GURA VADULUI
77 DJ102C-DJ102E JERCALAI
78 DJ100L-DJ102E JERCALAI
79 DJ102C-DJ102N TARCULESTI
80 DJ102C-DJ102R PRISEACA
81 DJ102C-DJ102M BUZOTA
82 DJ102C-DJ234 APOSTOLACHE
83 DJ102C-DJ234 SANGERU
84 DJ102C-DJ234-DJ238 SANGERU
85 DJ102C-DJ235 MIRESU MIC
86 DJ102R-DJ238 TATARU
87 DJ102R-DJ238 TATARU
88 DJ100H-DJ104N JUGURENI
89 DJ100H-DJ102R GURA VADULUI
Camere video în punctele nevralgice de pe drumurile judeţene sau intersecţii cu drumuri locale
1 DJ102N-CF INOTESTI Colceag
2 DJ102N-DJ103S Colceag
3 DJ102N – Colceag Papera Colceag
4 DJ102 – STR Alba Iulia Blejoi
5 DJ102 – STR hortensiei Blejoi
6 DJ102- PRODSID Paulesti
7 DJ102- GAGENI Paulesti
8 DJ102- GRAMINEEA Paulesti
9 DJ155 – INT PADURE Paulesti
10 DJ155 – MAGNOLIA Paulesti
11 DJ155 – Z LACURI Paulesti
12 DJ155 – LEMS Paulesti
13 DJ155 – WDP Paulesti
14 DJ102D – Salciile-Boldesti km10+500 Boldesti-Gradistea
15 DJ102D – Boldesti km13+200 Boldesti-Gradistea
16 DJ102D – Boldesti km13+250 Boldesti-Gradistea
17 DJ102D – Boldesti km14+300 Boldesti-Gradistea
18 DJ102D – Boldesti km16+400 Boldesti-Gradistea
19 DJ102D – Boldesti km17+300 Boldesti-Gradistea
20 DN1B- ARVA DJ01F Valea Călugărească
21 DN1B- ARVA pod CFR Valea Călugărească
22 DJ101F- DARVANI Sat Oantazi Valea Călugărească
23 DJ101F- DARVANI Gradinita Pantazi Valea Călugărească
24 DJ101F- DARVANI Scoala Darvani Valea Călugărească
25 DJ101F- COSLEGI Intrare Sat Valea Călugărească
26 DJ101F- COSLEGI Iesire Sat Valea Călugărească
27 DJ102B- DRAJNA DRAJNA
28 DJ102B- CATUNU DRAJNA
29 DJ102B- CERASU DRAJNA
30 DJ102B- OGRETIN DRAJNA
31 DJ102B- FAGET DRAJNA
32 DJ102B- POIANA MIERLEI DRAJNA
33 DJ230- PODURILE DRAJNA
34 DJ230- DRAJNA DRAJNA
35 DJ100N- POD TELEAJEN DRAJNA
36 DJ100N- POD DRAJNUTA DRAJNA
37 DJ102K- Statie apa VADU SAPAT
38 DJ102K-INT NELU CIOBANU VADU SAPAT
39 DC73B-STATIA DE AUTOBUZ VADU SAPAT
40 DJ102K-DOCTOR VETERINAR VADU SAPAT
41 DJ102K-INTRARE MIZIL VADU SAPAT
42 DJ100E- Ocol Silvic BAICOI
43 DJ215- Str Dorobanti BAICOI
44 DJ100F- km0+000 BAICOI
45 DJ102K-Intrare FANTANELE FANTANELE
46 DJ102K-INTRARE VADU SAPAT FANTANELE
47 DJ149-INT CU STR FANTANELE
48 DJ149-INT SAT MALU ROSU FANTANELE
49 DJ238-INT SAT BUZOIENI FANTANELE
50 DJ102R- KM2+750 CALUGARENI
51 DJ102R- KM4+310 CALUGARENI
52 DJ102K – IESIRE URLATI CEPTURA
53 DJ102K- CALE FERATA CEPTURA
54 DJ102N- CRAMA DAVINO CEPTURA
55 DJ234- POD GENERAL CHIOJDEANCA
56 DJ234- PRIMARIE CHIOJDEANCA
57 DJ234- POST POLITIE CHIOJDEANCA
58 DJ234- CENTRU SATULUI CHIOJDEANCA
59 DJ230- CERASU KM6+100 CERASU
60 DJ230- CERASU KM 6+400 INT STATIA APA CERASU
61 DJ230- CERASU KM 6+610 PCT SALCIE CERASU
62 DJ230- CERASU KM 7+150 POD IORDACHE CERASU
63 DJ100E- POIANA CAMPINA
64 DJ101P- POIANA CAMPINA
65 DJ139- MALAIESTI RAFOV
66 DJ101D- DC86 RAFOV
67 DJ101D- RECELE RAFOV
68 DJ101D- DC90 RAFOV
69 DJ101D- DC83 RAFOV
70 DJ101D-BUDA SCOALA RAFOV
71 DJ101D-BUDA STR PRAHOVEI RAFOV
72 DJ101D-BUDA STR GLOASEI RAFOV
73 DJ100D-BANESTI BANESTI
74 DJ100D-DC6B BANESTI
75 DJ100D- STR MORII BANESTI
76 DJ100D- STR ONCESTI BANESTI
77 DJ100D- STR BISERICII BANESTI
78 DJ100D- STR PADURII BANESTI
79 DJ101P-DC115A MAGURENI
80 DJ101P-DC163 MAGURENI
81 DJ101P- IESIRE LOCALITATE MAGURENI
82 DJ101P-116A MAGURENI
83 DJ101P-115A MAGURENI
84 DJ101G-STR NUFERILOR NR 59 BARCANESTI
85 DJ101G-STR NUFERILOR NR 58 BARCANESTI
86 DJ101G-STR NUFERILOR NR18 BARCANESTI
87 DJ101G-STR NUFERILOR NR70 BARCANESTI
88 DJ101G-STR NUFERILOR NR80 BARCANESTI
89 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR Giratoriu BARCANESTI
90 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR -Zmeurei BARCANESTI
91 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR nr 94 BARCANESTI
92 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR Giratoriu nou BARCANESTI
93 DJ100C KM10+710 FULGA
94 DJ100C KM9+890 FULGA
95 DJ100C KM9+685 FULGA
96 DJ100C KM9+445 FULGA
97 DJ100B KM0+483 FULGA
98 DJ100B KM0+872 FULGA
99 DJ100B KM1+770 FULGA
100 DJ231 KM3+100 GORNET
101 DJ231 DC43A GORNET
102 DJ231 STR STADIONULUI GORNET
103 DJ231 TROITA PROF IORDAN GORNET
104 DJ231 CENTRU GORNET
105 DJ231 DC44 GORNET
106 DJ100N zona poduri TEISANI
107 DJ100N Limita Slanic TEISANI
108 DJ100N Pod Centru TEISANI
109 DJ100N Primarie TEISANI
110 DJ100N Scoala TEISANI
111 DJ140-DC103 BRAZI
112 DJ140-DC104 BRAZI
113 DJ101A trecere cale ferata MANESTI
114 DJ101A-DC109A MANESTI
115 DJ101A-DC25A MANESTI
116 DJ102 KM34+150 SLANIC
117 DJ102 KM45 SLANIC
118 DJ102 KM36+230 SLANIC
119 DJ102 KM 37+100 LINIE FERTA SLANIC
120 DJ102N – km 0+2.00 iesire GORNET-CRICOV
121 DJ102C – km 0+1.750 GORNET-CRICOV
122 DJ102C – Intrare dispre urlati GORNET-CRICOV
123 DJ102B pod pietris POSESTI
124 DJ102B Rapa Mare POSESTI
125 DJ102B Nucsoara de sus POSESTI
126 DJ232-KM8+040 PLOPU
127 DJ232-KM8+700 PLOPU
128 DJ232-KM8+465 PLOPU
129 DJ232-KM8+760 PLOPU
130 DJ232-KM10+700 PLOPU
131 DJ232-KM10+940 PLOPU
132 DJ102E-KM11+862 PLOPU
133 DJ102E-KM12+115 PLOPU
134 DJ102E-KM12+830 PLOPU
135 DJ102E-KM13+075 PLOPU
136 DJ102E-KM13+241 PLOPU
137 DJ102E-KM13+454 PLOPU
138 DJ102E-KM14+000 PLOPU
139 DJ102E-KM15+262 PLOPU
140 DJ102E-KM15+237 PLOPU
141 DJ102E-KM15+965 PLOPU
142 DJ102E-KM16+355 PLOPU
143 DJ100B BORNA4 GHERGHITA
144 DJ100B BORNA5 GHERGHITA
145 DJ100B BORNA6 GHERGHITA
146 DJ100B BORNA9 GHERGHITA
147 DJ147 BORNA 5 GHERGHITA
148 DJ147 BORNA 7 GHERGHITA
149 DJ147 BORNA 8 GHERGHITA
150 DJ102I KM2 VALEA DOFTANEI
151 DJ102I KM6+100 VALEA DOFTANEI
152 DJ102I KM 30+700 VALEA DOFTANEI
153 DJ102I KM 34+800 VALEA DOFTANEI
154 DJ101T KM 0+100 VALEA DOFTANEI
155 DJ101T KM+100 VALEA DOFTANEI
156 DJ101S KM+200 VALEA DOFTANEI
157 DJ101R-STR MALINULUI BREAZA
158 DJ101R-STR VIITORULUI PCT MAGAZIN BREAZA
159 DJ101R-STR VIITORULUI FABRICA VAR BREAZA
160 DJ101R-STR RUCARENI BREAZA
161 DJ101R-REMIZA POMPIERI BREAZA
162 DJ101R-LICEU MILITAR BREAZA
163 DJ710-STR CARAIMAN BREAZA
164 DJ710-STR PARANG BREAZA
165 DJ710-STR PRIPON BREAZA
166 DJ710-STR CATINEI BREAZA
167 DJ710-NR37 BREAZA
168 DJ710-ZONA KIRU BREAZA
169 DJ206 – NR0 BREAZA
170 DJ206 – STR MALINULUI BREAZA
171 DJ206 – STR COACAZELOR BREAZA
172 DJ206 – CRANGULUI BREAZA
173 DJ206 -DANGUS BREAZA
174 DJ207 – STR SALCAMILOR BREAZA
175 DJ207 – STR PESCARUSI BREAZA
176 DJ207- STR ORDIEI BREAZA
177 DJ207 – GURGI BREAZA
178 DJ207 – STORILE BREAZA
Sursa: Realitatea de Prahova