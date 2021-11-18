 
Consiliul Judeţean Prahova pregăteşte un proiect de monitorizare video a mai multor puncte nevralgice de pe drumurile judeţene şi de la intersecţiile cu drumurile naţionale. Obiectivul, estimat la 17 milioane de lei cu tot cu TVA, propune amplasarea a peste 760 de camere video.

Sunt vizate 329 de zone, dintre care 62 de intersecţii dintre drumurile judeţene şi cele naţionale, 89 de intersecţii dintre drumurile judeţene şi 178 de puncte de pe drumurile judeţene sau intersecţii ale drumurilor judeţene cu drumurile locale. Printre acestea se numără şi unele dintre “punctele negre” din Prahova, renumite pentru accidentele rutiere, precum intersecţia dintre DN1 şi DJ720, în dreptul comunei Floreşti, intersecţia de la Călineşti, intersecţia cu strada Alba Iulia, la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti, intrarea în Băneşti, intrarea din DN1 spre Băicoi sau intersecţia Drumului Naţional 1B cu DJ 149, care asigură accesul spre Fântânele de o parte şi Conduratu de cealaltă.

În total, ar urma să fie instalate 366 de camere video.

Unde vor fi amplasate camere video

Intersecţii dintre drumuri naţionale şi drumuri judeţene

1 DN-DJ100B GORGOTA

2 DN-DJ101E GORGOTA

3 DN – DJ40E PUCHENII MARI

4 DN – DJ39 PUCHENII MARI

5 DNA – DJ01D BĂRCĂNEŞTI

6 DN-DJ101G PLOIEŞTI

7 DN-DJ101G BRAZI

8 DN-DJ104P BRAZI

9 DN-DJ129 PLOIEŞTI

10 DN-DJ156 PLOIEŞTI

11 DN-DJ101I PLOIEŞTI

12 DN-DJ236 PĂULEŞTI

13 DN-DJ155 PĂULEŞTI

14 DN-DJ215 Acces BĂICOI

15 DN-DJ100F BĂICOI

16 DN-DJ720 Acces FLOREŞTI

17 DN-DJ100D BĂNEŞTI

18 DN-DJ102I BĂNEŞTI

19 DN-DJ205G CÂMPINA

20 DN-DJ101R BREAZA

21 DN-DJ207 NISTOREŞTI

22 DN-DJ101R GURA BELIEI

23 DN-DJ101S COMARNIC

24 DN 71-DJ713 Acces „TransBucegi”

25 DN 72-DJ156 BLEJOI

26 DN 72-DJ140 STOENEŞTI

27 DN 72-DJ144 STOENEŞTI

28 DN 72-DJ101A EZENI

29 DNA-DJ140 Acces STREJNICU / NEGOIEŞTI

30 DNA-DJ101A COCORĂŞTII COLŢ

31 DNA-DJ101D PLOIEŞTI

32 DNA-DJ139 BERCENI

33 DNA-DJ102E PLOIEŞTI

34 DNA-DJ102 BLEJOI

35 DNA-DJ236 PLOIEŞTI

36 DNA-DJ101 PLOIEŞTI

37 DNB-DJ150 BUCOV

38 DNB-DJ101F VALEA CĂLUGĂREASCĂ

39 DNB-DJ102C ALBEŞTI PALEOLOGU

40 DNB-DJ146 LOLOIASCA

41 DNB-DJ102N Acces INOTEŞTI

42 DNB-DJ149 Acces FÂNTÂNELE / CONDURATU

43 DNB-DJ102K MIZIL

44 DNB-DJ100H MIZIL

45 DNB-DJ100C MIZIL

46 DNB-DJ102H MIZIL

47 DND-DJ146 TOMŞANI

48 DND-DJ102N Acces PAREPA

49 DND-DJ100B BĂRĂITARU

50 DND-DJ201A CIORANI

51 DND-DJ148 CIORANI

52 DNA-DJ232 BOLDEŞTI SĂCAENI

53 DNA-DJ217 LIPĂNEŞTI

54 DNA-DJ100L MĂGURELE

55 DNA-DJ231 MĂGURELE

56 DNA-DJ100G GURA VITIOAREI

57 DNA-DJ219 (str. Berevoiesti) VĂLENII DE MUNTE

58 DNA-DJ219 (str. Mihail Kogalniceanu) VĂLENII DE MUNTE

59 DNA-DJ102B VĂLENII DE MUNTE

60 DNA-DJ100N TEIŞANI (intersecţia)

61 DNA-DJ100N TEIŞANI (intersecţia)

62 DNA-DJ102 HOMORÂCIU

Camere video în intersecţiile dintre două sau mai multe drumuri judeţene

1 DJ101A-DJ101E CARBUNARI

2 DJ130A-DJ101E-DJ100B

POIENARII APOSTOLI

POIENARII APOSTOLI

3 DJ101G-DJ101A SIRNA

4 DJ130A-DJ101G TINOSU

5 DJ140-DJ101G BRAZI

6 DJ140-DJ104P BRAZI

7 DJ140-DJ129 STREJNICU

8 DJ140-DJ129 STREJNICU

9 DJ144-DJ101I NEDELEA

10 DJ144-DJ101I NEDELEA

11 DJ144-DJ720 FLORESTI

12 DJ101P-DJ101I FILIPESTII DE TARG

13 DJ101P-DJ101I FILIPESTII DE TARG

14 DJ720D-DJ101I MINIERI

15 DJ720D-DJ101I MINIERI

16 DJ720D-DJ101I CALINESTI

17 DJ145-DJ101I CALINESTI

18 DJ100E-DJ101P POIANA CAMPINA

19 DJ100E-DJ101R POIANA CAMPINA

20 DJ710-DJ101R BREAZA

21 DJ710-DJ100E ADUNATI

22 DJ206-DJ101R BREAZA

23 DJ100B-DJ101D LACU TURCULUI

24 DJ139-DJ101D MALAIESTI

25 DJ100B-DJ147 GHERGHITA

26 DJ100B-DJ147 DRAGANESTI

27 DJ100B-DJ100F DRAGANESTI

28 DJ100B-DJ100C FULGA DE JOS

29 DJ100C-DJ149 CONDURATU

30 DJ100C-DJ102D MIZIL

31 DJ149-DJ102D BABA ANA

32 DJ102N-DJ103S COLCEAG

33 DJ146-DJ103S MAGULA

34 DJ101G-DJ101D TATARANI

35 DJ102-DJ155 PAULESTI

36 DJ102-D100F GAGENI

37 DJ102-D100D BĂICOI

38 DJ102-DJ217 GAVANEL

39 DJ102-DJ218 DUMBRAVESTI

40 DJ102-DJ100G POIANA VARBILAU

41 DJ102-DJ101T VARBILAU

42 DJ102-DJ216A SLANIC

43 DJ102-DJ100N GROSANI

44 DJ219-DJ100N TEISANI

45 DJ215-DJ100F BAICOI

46 DJ100E-DJ100F BAICOI

47 DJ100E-DJ100D MISLEA

48 DJ100E-DJ100D MISLEA

49 DJ1215-DJ100D SCORTENI

50 DJ1215-DJ100D SÂRCA

51 DJ101R-DJ102I CAMPINA

52 DJ101R-DJ100E CAMPINA

53 DJ102I-DJ100E CAMPINA

54 DJ214-DJ100E DOFTANA

55 DJ102I-DJ100E DOFTANA

56 DJ205G-DJ101R CAMPINA

57 DJ207-DJ102I CAMPINA

58 DJ101S-DJ102I TESILA

59 DJ101T-DJ102I TESILA

60 DJ102E-DJ232 PLOPU

61 DJ102E-DJ250 BUCOV

62 DJ232-DJ250 BUCOV

63 DJ100L-DJ102M BALTESTI

64 DJ231-DJ102M BALTESTI

65 DJ100M-DJ102M PODU LUI GALBEN

66 DJ100M-DJ233 SURANI

67 DJ100M-DJ233 GOGEASCA

68 DJ102B-DJ233 TARLESTI

69 DJ102B-DJ102L NUCSOARA DE JOS

70 DJ102B-DJ230 FAGET

71 DJ100N-DJ230 FAGET

72 DJ102C-DJ102K URLATI

73 DJ102N-DJ102K CEPTURA

74 DJ149-DJ102K FANTANELE

75 DJ238-DJ102K FANTANELE

76 DJ102R-DJ100H GURA VADULUI

77 DJ102C-DJ102E JERCALAI

78 DJ100L-DJ102E JERCALAI

79 DJ102C-DJ102N TARCULESTI

80 DJ102C-DJ102R PRISEACA

81 DJ102C-DJ102M BUZOTA

82 DJ102C-DJ234 APOSTOLACHE

83 DJ102C-DJ234 SANGERU

84 DJ102C-DJ234-DJ238 SANGERU

85 DJ102C-DJ235 MIRESU MIC

86 DJ102R-DJ238 TATARU

87 DJ102R-DJ238 TATARU

88 DJ100H-DJ104N JUGURENI

89 DJ100H-DJ102R GURA VADULUI

Camere video în punctele nevralgice de pe drumurile judeţene sau intersecţii cu drumuri locale

1 DJ102N-CF INOTESTI Colceag

2 DJ102N-DJ103S Colceag

3 DJ102N – Colceag Papera Colceag

4 DJ102 – STR Alba Iulia Blejoi

5 DJ102 – STR hortensiei Blejoi

6 DJ102- PRODSID Paulesti

7 DJ102- GAGENI Paulesti

8 DJ102- GRAMINEEA Paulesti

9 DJ155 – INT PADURE Paulesti

10 DJ155 – MAGNOLIA Paulesti

11 DJ155 – Z LACURI Paulesti

12 DJ155 – LEMS Paulesti

13 DJ155 – WDP Paulesti

14 DJ102D – Salciile-Boldesti km10+500 Boldesti-Gradistea

15 DJ102D – Boldesti km13+200 Boldesti-Gradistea

16 DJ102D – Boldesti km13+250 Boldesti-Gradistea

17 DJ102D – Boldesti km14+300 Boldesti-Gradistea

18 DJ102D – Boldesti km16+400 Boldesti-Gradistea

19 DJ102D – Boldesti km17+300 Boldesti-Gradistea

20 DN1B- ARVA DJ01F Valea Călugărească

21 DN1B- ARVA pod CFR Valea Călugărească

22 DJ101F- DARVANI Sat Oantazi Valea Călugărească

23 DJ101F- DARVANI Gradinita Pantazi Valea Călugărească

24 DJ101F- DARVANI Scoala Darvani Valea Călugărească

25 DJ101F- COSLEGI Intrare Sat Valea Călugărească

26 DJ101F- COSLEGI Iesire Sat Valea Călugărească

27 DJ102B- DRAJNA DRAJNA

28 DJ102B- CATUNU DRAJNA

29 DJ102B- CERASU DRAJNA

30 DJ102B- OGRETIN DRAJNA

31 DJ102B- FAGET DRAJNA

32 DJ102B- POIANA MIERLEI DRAJNA

33 DJ230- PODURILE DRAJNA

34 DJ230- DRAJNA DRAJNA

35 DJ100N- POD TELEAJEN DRAJNA

36 DJ100N- POD DRAJNUTA DRAJNA

37 DJ102K- Statie apa VADU SAPAT

38 DJ102K-INT NELU CIOBANU VADU SAPAT

39 DC73B-STATIA DE AUTOBUZ VADU SAPAT

40 DJ102K-DOCTOR VETERINAR VADU SAPAT

41 DJ102K-INTRARE MIZIL VADU SAPAT

42 DJ100E- Ocol Silvic BAICOI

43 DJ215- Str Dorobanti BAICOI

44 DJ100F- km0+000 BAICOI

45 DJ102K-Intrare FANTANELE FANTANELE

46 DJ102K-INTRARE VADU SAPAT FANTANELE

47 DJ149-INT CU STR FANTANELE

48 DJ149-INT SAT MALU ROSU FANTANELE

49 DJ238-INT SAT BUZOIENI FANTANELE

50 DJ102R- KM2+750 CALUGARENI

51 DJ102R- KM4+310 CALUGARENI

52 DJ102K – IESIRE URLATI CEPTURA

53 DJ102K- CALE FERATA CEPTURA

54 DJ102N- CRAMA DAVINO CEPTURA

55 DJ234- POD GENERAL CHIOJDEANCA

56 DJ234- PRIMARIE CHIOJDEANCA

57 DJ234- POST POLITIE CHIOJDEANCA

58 DJ234- CENTRU SATULUI CHIOJDEANCA

59 DJ230- CERASU KM6+100 CERASU

60 DJ230- CERASU KM 6+400 INT STATIA APA CERASU

61 DJ230- CERASU KM 6+610 PCT SALCIE CERASU

62 DJ230- CERASU KM 7+150 POD IORDACHE CERASU

63 DJ100E- POIANA CAMPINA

64 DJ101P- POIANA CAMPINA

65 DJ139- MALAIESTI RAFOV

66 DJ101D- DC86 RAFOV

67 DJ101D- RECELE RAFOV

68 DJ101D- DC90 RAFOV

69 DJ101D- DC83 RAFOV

70 DJ101D-BUDA SCOALA RAFOV

71 DJ101D-BUDA STR PRAHOVEI RAFOV

72 DJ101D-BUDA STR GLOASEI RAFOV

73 DJ100D-BANESTI BANESTI

74 DJ100D-DC6B BANESTI

75 DJ100D- STR MORII BANESTI

76 DJ100D- STR ONCESTI BANESTI

77 DJ100D- STR BISERICII BANESTI

78 DJ100D- STR PADURII BANESTI

79 DJ101P-DC115A MAGURENI

80 DJ101P-DC163 MAGURENI

81 DJ101P- IESIRE LOCALITATE MAGURENI

82 DJ101P-116A MAGURENI

83 DJ101P-115A MAGURENI

84 DJ101G-STR NUFERILOR NR 59 BARCANESTI

85 DJ101G-STR NUFERILOR NR 58 BARCANESTI

86 DJ101G-STR NUFERILOR NR18 BARCANESTI

87 DJ101G-STR NUFERILOR NR70 BARCANESTI

88 DJ101G-STR NUFERILOR NR80 BARCANESTI

89 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR Giratoriu BARCANESTI

90 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR -Zmeurei BARCANESTI

91 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR nr 94 BARCANESTI

92 DJ101G-STR TRANDAFIRILOR Giratoriu nou BARCANESTI

93 DJ100C KM10+710 FULGA

94 DJ100C KM9+890 FULGA

95 DJ100C KM9+685 FULGA

96 DJ100C KM9+445 FULGA

97 DJ100B KM0+483 FULGA

98 DJ100B KM0+872 FULGA

99 DJ100B KM1+770 FULGA

100 DJ231 KM3+100 GORNET

101 DJ231 DC43A GORNET

102 DJ231 STR STADIONULUI GORNET

103 DJ231 TROITA PROF IORDAN GORNET

104 DJ231 CENTRU GORNET

105 DJ231 DC44 GORNET

106 DJ100N zona poduri TEISANI

107 DJ100N Limita Slanic TEISANI

108 DJ100N Pod Centru TEISANI

109 DJ100N Primarie TEISANI

110 DJ100N Scoala TEISANI

111 DJ140-DC103 BRAZI

112 DJ140-DC104 BRAZI

113 DJ101A trecere cale ferata MANESTI

114 DJ101A-DC109A MANESTI

115 DJ101A-DC25A MANESTI

116 DJ102 KM34+150 SLANIC

117 DJ102 KM45 SLANIC

118 DJ102 KM36+230 SLANIC

119 DJ102 KM 37+100 LINIE FERTA SLANIC

120 DJ102N – km 0+2.00 iesire GORNET-CRICOV

121 DJ102C – km 0+1.750 GORNET-CRICOV

122 DJ102C – Intrare dispre urlati GORNET-CRICOV

123 DJ102B pod pietris POSESTI

124 DJ102B Rapa Mare POSESTI

125 DJ102B Nucsoara de sus POSESTI

126 DJ232-KM8+040 PLOPU

127 DJ232-KM8+700 PLOPU

128 DJ232-KM8+465 PLOPU

129 DJ232-KM8+760 PLOPU

130 DJ232-KM10+700 PLOPU

131 DJ232-KM10+940 PLOPU

132 DJ102E-KM11+862 PLOPU

133 DJ102E-KM12+115 PLOPU

134 DJ102E-KM12+830 PLOPU

135 DJ102E-KM13+075 PLOPU

136 DJ102E-KM13+241 PLOPU

137 DJ102E-KM13+454 PLOPU

138 DJ102E-KM14+000 PLOPU

139 DJ102E-KM15+262 PLOPU

140 DJ102E-KM15+237 PLOPU

141 DJ102E-KM15+965 PLOPU

142 DJ102E-KM16+355 PLOPU

143 DJ100B BORNA4 GHERGHITA

144 DJ100B BORNA5 GHERGHITA

145 DJ100B BORNA6 GHERGHITA

146 DJ100B BORNA9 GHERGHITA

147 DJ147 BORNA 5 GHERGHITA

148 DJ147 BORNA 7 GHERGHITA

149 DJ147 BORNA 8 GHERGHITA

150 DJ102I KM2 VALEA DOFTANEI

151 DJ102I KM6+100 VALEA DOFTANEI

152 DJ102I KM 30+700 VALEA DOFTANEI

153 DJ102I KM 34+800 VALEA DOFTANEI

154 DJ101T KM 0+100 VALEA DOFTANEI

155 DJ101T KM+100 VALEA DOFTANEI

156 DJ101S KM+200 VALEA DOFTANEI

157 DJ101R-STR MALINULUI BREAZA

158 DJ101R-STR VIITORULUI PCT MAGAZIN BREAZA

159 DJ101R-STR VIITORULUI FABRICA VAR BREAZA

160 DJ101R-STR RUCARENI BREAZA

161 DJ101R-REMIZA POMPIERI BREAZA

162 DJ101R-LICEU MILITAR BREAZA

163 DJ710-STR CARAIMAN BREAZA

164 DJ710-STR PARANG BREAZA

165 DJ710-STR PRIPON BREAZA

166 DJ710-STR CATINEI BREAZA

167 DJ710-NR37 BREAZA

168 DJ710-ZONA KIRU BREAZA

169 DJ206 – NR0 BREAZA

170 DJ206 – STR MALINULUI BREAZA

171 DJ206 – STR COACAZELOR BREAZA

172 DJ206 – CRANGULUI BREAZA

173 DJ206 -DANGUS BREAZA

174 DJ207 – STR SALCAMILOR BREAZA

175 DJ207 – STR PESCARUSI BREAZA

176 DJ207- STR ORDIEI BREAZA

177 DJ207 – GURGI BREAZA

178 DJ207 – STORILE BREAZA

Sursa: Realitatea de Prahova

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