Reziștii par să fi prins gustul puterii și nu vor să renunțe la ea. Cătălin Drulă susține că are sprijinul lui Nicușor Dan pentru funcția de primar al Bucureștiului, chiar dacă rolul președintelui României ar trebui să fie unul imparțial, potrivit Realitatea Plus.

„Cât privește relația mea cu Nicușor Dan, e publică, e clară. Noi lucrăm la acest proiect al Bucureștiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate pozițiile pe care le-am avut. La Ministerul Transporturilor am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafață și de metrou. Am sprijinul președintelui în mod concret și cred că își dorește ca eu să fiu primar”, a declarat Drulă.