Fostul deputat Cristian Rizea a venit cu informații explozive, la Realitatea PLUS, după eliberarea din închisoare. Acesta a vorbit de o posibilă răpire pe care ar fi pregătit-o împotriva sa Igor Dodon și Vlad Plahotniuc.

Cristian Rizea: „Vreau să mulțumesc Realitatea PLUS pentru că ați dus această bătălie, pe care am început-o împreună anul trecut. (…) Le mulțumesc românilor că au fost solidari și că au înțeles că oameni ca Victor Ponta, Călin Popescu-Tăriceanu, Nicolae Bănicioiu, Silviu Predoiu, care a candidat pe listele Pro România, sau alți acoliți de-ai lui Sebastian Ghiță, cum este Alex Iacobescu de la Ploiești, candidat și el pe liste, nu au intrat în Parlament. Referitor la situația mea, este prima oară când intru la voi. Am dat declarații în ziua în care am ieșit din penitenciar. Aseară am fost invitat la cel mai important talk-show politic din Republica Moldova, la Alex Cozer de la Jurnal TV. Secretele Puterii. Sunt mulțumit de feedbackul avut în emisiune. Pot spune că a rupt audiențele în Republica Moldova.

În paralel erau invitați niște lideri politici, chiar un președinte de partid politic. (…) A fost o bombă și văd aici reacțiile. Am văzut reacția Procuraturii Generale. Toată lumea a rămas uimită. Am spus niște lucruri pe care le știu foarte bine din Republica Moldova. Eu sunt cetățean moldovean, chiar dacă unii rusofili ca Igor Dodon sau Vlad Plahotniuc, prin interpușii lor, nu recunosc asta. Au încercat să-mi ia ilegal cetățenia prin niște oameni fideli, aflați în fruntea unor insituții publice, care sunt adevărate slugi ale acestora. În ultimii 10 ani, Moldova a fost devalizată de Plahotniuc și Dodon. (…) Anul acesta se împlinesc 30 de ani de independență pentru Republica Moldova.

Eu am făcut referire aseară la faptul că… chiar în ultima perioadă în care mă aflam în penitenciar, am fost informat… Le mulțumesc patrioților din SRI, eșalonul 2 și 3, prin care am reușit să aflu că, nemulțumiți că nu au reușit să ducă procedura de extrădare abuzivă împotriva mea, Igor Dodon și Vlad Plahotniuc pregătesc răpirea mea. Am spus asta și i-am transmis un mesaj lui Vlad Plahotniuc pentru că știam că se uită la emisiune. I-am spus că, dacă pregătește răpirea sau sinuciderea mea pe modelul morților suspecte din anturajul său, care s-au întâmplat în ultimii zece ani la Chișinău, i-am sugerat să întrebe întâi firma de lobby pe care a plătit-o la Washington, ca să reintre în grații. El este o persoană indezirabilă pentru SUA. I-am spus ca înainte să întreprindă ceva împotriva mea să se intereseze dacă este bine să facă asta sau nu”