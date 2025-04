Acțiunile de deszăpezire pe șoseaua Transalpina continuă și în cursul zilei de joi, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRPD) Craiova.

Drumarii au reușit să ajungă până în zona kilometrului 43, limita judeţului Gorj cu Vâlcea.

Conform Agerpres, drumarii au parcurs cu succes cel mai înalt punct al acestui drum, Pasul Urdele, situat la 2.145 de metri altitudine.

Sectorul de drum închis pentru șoferi

„Continuăm şi astăzi (joi, n.r.) acţiunea de deszăpezire a DN 67C, tronsonul montan cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Am trecut de cel mai înalt punct al DN 67C, de Pasul Urdele, am trecut cu bine şi de acel punct unde mai exista riscul să găsim în partea carosabilă pietre aduse de pe versanţi. Am reuşit să trecem cu bine, colegii mei au depăşit acel punct, au trecut de limita de judeţ, coboară în zona Tablelor, aşa cum este cunoscută limita de judeţ între Gorj şi Vâlcea, către Izvorul Răguşitu şi după aceea începe urcarea către zona Cărbunele. Zăpada este cam la fel ca în anii trecuţi. Suntem cu toate utilajele Districtului Rânca prezente, oamenii sunt motivaţi să finalizeze cât mai repede”, a declarat, joi, reprezentantul DRDP Craiova, Cristi Tudor.

Până în momentul în care administratorul Transalpinei, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), nu va anunța oficial redeschiderea drumului, conducătorii auto sunt avertizați să nu pătrundă în sectorul de drum închis.