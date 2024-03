Controverse legate de a 13-a pensie, un venit ce se acordă în multe țări din Europa celor vulnerabili.

Apare o nouă controversă în privinta pensiilor! Este vorba despre a 13-a pensie, un venit ce se acordă celor vulnerabili. Însă, acest bonus nu este valabil la noi si nu se va aloca nici după implementarea noii legi din septembrie. Țări precum Ungaria sau Polonia oferă acest venit, iar în Elveția va avea loc un referendum pe această temă. Între timp, oficialii de la noi se laudă cu vouchere pentru alimente și puncte de stabilitate pentru cei care rămân în sistem peste stagiul de 25 de ani de cotizare.

CE ȚĂRI ACORDĂ A 13-A PENSIE. CE FACE ROMÂNIA

– a 13-a pensie – un bonus ce se oferă oamenilor cu venituri reduse se oferă în Ungaria, Polonia

– Elveția – referendum pentru introducerea bonusului – pensiile pentru limită de vârstă

România – nu se acordă a 13-a pensie

– se acordă vouchere pentru alimente în valoare de 250 de lei – banii sunt încărcați la 2 luni

– carduri pentru energie (plata facturilor sau pentru lemne)

Recalcularea pensiilor, noua lege:

– puncte de stabilitate pentru cei care rămân în sistem peste stagiul de 25 de ani

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani

un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani

SURSA: REALITATEA PLUS