Administratorul public Călărași, Eduard Grama a confirmat, în direct, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Culisele statului paralel”, că luni nu a început construcția pentru noul Port de la Călărași, așa cum era programat, principalul motiv fiind neimplicarea autorităților centrale – ministerele Transporturilor și Tineretului și Sportului, dar și a caselor de vacanță, ilegale, ale mai multor oameni „cu influențe asupra mediului politic”. grama a mai anunțat că autoritățile locale se vor descurca pentru a asigura dragarea brațului Borcea și a continua proiectul, în cazul în care nu vor putea „sensibiliza” oficialii de la nivel înalt.

„Astăzi am discutat cu directorul Romsilva, trebuia să predea amplasamentul pentru masa lemnoasă, în urma contractului de vânzare cumpărare între Consiliul Județean și Romsilva. Bineînțeles că au întârziat ridicarea masei lemnoase, avem promisiunea că în următoarele 10 zile va ajunge amplasamentul la constructor.

De ce nu se poate la noi?! Pentru că nu s-a vrut să se facă niciodată absolut nimic la nivel de municipiu și județ, Călărași, doar datorită unor grupuri de interese… (…)

Cele două investiții pe malul brațului Borcea au plecat din nevoia ca la Călărași să putem aduce turiști și am identificat prima sursă de finanțare prin ministerul Turismului și prin fonduri europene – programul Interreg România-Bulgaria. Complementar proiectului este o promenadă care face legătura între parcul central si portu l turistic de ambarcatiuni.

Este un parteneriat intre Consiliul Judeșean și primariile Calarasi si Silistra. Aceste investitii vor fi făcute, sunt pornite din 2017 si am primit numeroase piedici inclusiv din partea Ministerului Tineretului și Sportului, care, în loc sa sustina Administrația de la Călărași, a blocat trecerea bazei de canotaj macar în administrarea CJ sau a Primăriei Călărași”, a declarat Eduard grama, luni, la „Culisele statului paralel”.

„Dl Chirilă gestionează întreg bugetul local al CSM, prin trei surse de finanțare. (…) Dânsul a gestionat 1,5 milioane de euro și această baza de cantotaj este in acest moment o ruina. (…)

Interesele au fost o prioritate. Persoanele care au fost pe malul bratului Borcea, demolarile nu s-au dorit . Sunt persoane cu influențe asupra mediului politic. (…) Sunt medici, e fostul vicepresedinte al CJ, actual consilier judetean, reprezentanti ai ANAF, extrem de multi oameni care actioneaza in institutii ale statului si au influentat blocarea acestui proiect. Suntem un oras in care nu s-a asfaltat niciodată, nu avem apă și canal, nu s-a făcut niciodata vreo investitie. ne dorim să ieșim in parc, sa avem o viață civilizată”, a mai acuzat Grama.

Despre sprijinul ministrului Transporturilor, Eduard Grama spune, în legătură cu dragarea Dunării, că „prima oara mi s-a spus că nu se poate asigura dragarea brațului Borcea, sub nicio formă. Aceste investitii majore pentru Calarasi, oras si judet… Daca nu vom reusi sa-i sensibilizam, Consiliul Județean poate achizitiona serviciul de dragare și poate fundamenta și argumenta… Atat primaria, cât și Consiliul Județean, fiind o echipă comună, da”.

În același timp, administratorul public Călărași a mai spus că ultimii trei ministri ai tineretului si sportului nu l-au susținut: „Mi s-a deschis ușa și am rămas cu ușa deschisa pentru că niciunul nu si-a asumat o decizie, invocand fel de fel de articole de lege. Asa cum stim, ministrii mai mult de un an nu stau pe functie. (…) Și am stabilit impreuna cu președintele CJ și cu primarul orasului Călărași ca putem gestiona, si putem din cele doua bugete si sa ne gospodarim si singuri”.