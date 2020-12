Noi dovezi explozive despre miliardarul fără chip, la „Culisele statului paralel”, la Realitatea PLUS. Dragoș Dobrescu a făcut denunțuri pe bandă mai mulți ani pentru a-și acoperi tunurile imobiliare, printre aceștia, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu.

În 2016, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la locuința din București a omului de afaceri Dragoș Dobrescu, numele acestuia fiind în dosarul care îl viza pe senatorul Crin Antonescu. Mai exact, potrivit unor surse, au existat suspiciuni că Dobrescu ar fi plătit cea mai mare parte a apartamentului de lux pe care soții Crin Antonescu și Adina Vălean l-ar fi cumpărat de la fiul lui Virgil Măgureanu, Marian Măgureanu, lucru negat de afacerist într-un denunț, document obținut în exclusivitate de jurnaliștii Realitatea PLUS.

„Într-una din întâlnirile pe care le-am avut cu Antonescu George Crin Laurențiu i-am sugerat să nu cumpere apartamentul din imobilul menționat pentru că, în situația sa de candidat la președinția României, și-ar crea o problemă de imagine cu privire la legătura dintre numele său și cel al proprietarului respectivului bloc, Virgil Măgureanu. (..) În cursul anului 2016, odată cu apariția denunțului fostei soții a lui Măgureanu Marian în presă, privind modalitatea de achiziționare a respectivului apartament de către Antonescu George Crin Laurențiu, în blocul edificat de Măgureanu Marian, am luat legătura telefonic cu Măgureanu Marian, respectiv chiar în ziua apariției denunțului, și în această modalitate am aflat că prețul apartamentului achiziționat de Antonescu George Crin Laurențiu, respectiv 250.000 euro, de prețul apartamentului achiziționat în același bloc de Walter Florian prin compania Romprest în suma de 500.000 euro”, se arată în declarația de martor. Tot Dobrescu a precizat că știa faptul că Antonescu ar fi avut o situație financiară modestă și pentru a cumpăra acel imobil a vândut alt apartament și a mai luat un cred bancar.

Direcția Națională Anticorupție a efectuat percheziții și la firmele afaceristului. Este vorba despre 18 societăți comerciale, care fac parte din grupul Monolit.

Referitor la acest caz, Dobrescu a precizat că „foarte multe dintre aceste societăți nu mai funcționează, iar celelalte nu au cifră de afaceri impresionantă, însă, în prezent, în patrimoniul acestor 18 firme figurează ca achiziționate suprafețe mari de teren situate în București și clădiri, spații comerciale, în valoare de 20.000.000 euro. Sursa financiară pentru achiziționarea acestor imobile a fost inițial suma rezultată din tranzacțiile de drepturi litigioase, retrocedări, banii încasați din aceste tranzacții imobiliare au plecat într-un cont din Elveția și s-au întors în România prin companii off shore din Panama, SUA, eu fiind cel care a gestionat și a transmis banii în companiile din România. Companiile off shore au înființat companii românești cum ar fi grupul MONOLIT și am construit imobile pe câteva dintre cele 18 societăți comerciale din grupul MONOLIT (..)”, a spus acesta. De subliniat este faptul că miliardarul din umbră s-a denunțat chiar și pe el. În această declarație de martor, a recunoscut cum spăla bani pe filiera România-Elveția-Panama-România, deși mai jos, în același document, a ținut să precizeze că aceste societăți comerciale din grupul Monolit nu au înregistrat pierderi contabile și au toate taxele și impozitele plătite către bugetul statului.

Totodată, în același document, Dobrescu a precizat că tot timpul, deși a fost plecat mult timp din țară, el a fost cel care a luat deciziile legate de aceste societăți comerciale.

Culmea este că într-un alt denunț Dobrescu se contrazice și spune că cea care îl reprezenta în fața băncii din Elveția era Miruna Klaus, cu care avea un contract. Declarația avea legătură cu mărcile Realitatea, pe care afaceristul le-a cumpărat prin intermediul companiei Win Win Business&Lobby Company Limited.

„Transferurile bancare au fost efectuate astfel: din contul Global Consulting LLC din Geneva banii au fost transferați în contul Win Win Business&Lobby Company Limited din Londra, iar de aici în România, unde au fost plătiți pentru mărcile Realitatea. (..) Eu am un contract cu Miruna Klaus, iar în temeiul acestui contract Miruna mă reprezintă în fața băncii din Elveția. În același mod a fost efectuată și plata sumei din contul societății Global în contul societății Win Win Business&Lobby Company Limited”, a scris Dobrescu.

Și fostul parlamentar Cristian Rizea a făcut o serie de dezvăluiri la Realitatea PLUS în legătură cu relația dintre Dragoș Dobrescu și Crin Antonescu, dar și despre aceste denunțuri pe care afaceristul le-a făcut de-a lungul anilor.

Cristian Rizea: Crin Antonescu, un om politic cu calitati care I le au vazut toti romanii ca lider politic s-a lasat folosit de Dragos Dobrescu a facut compromisuri cu acest individ ..e greu sa ajungi in varf sis a nu te bucuri de niste avantaje pe care ti le ofera puterea. Crin antonescu a acceptat sa primeasca un apart in herastrau unde loc si azi apart primit spaga de la dragos dobrescu. Au fost cateva scandaluri legate de ac aspect, alina magureanu a facut niste decl chiar la dna dar s-a pus batista pe tambal asa cum dragos dobrescu este un protejat al sistemului de fiecare data fie ca vorbim de numeroase spalari de bani de valizari de la bug statului

Anca Alexandrescu (A.A.): Ai motive intemeiate sa crezi ca asta este motivul ai dovezi in acest sens pentru ca au fost discutii in spatiul public pe aceasta tema, Crin Antonescu a dezmintit acest lucru.

Bogdan Muzgoci: Nu vorbim in acest moment de pure speculatii au fost perchezitii la un moment dat efectuate de procurorii anticoruptie la sediul firmei lui Dragos Dobrescu si stiu ca s-a discutat in spatiul public despre acest lucru despre suspiciunea ca Dragos Dobrescu sa fi platit in ac moment cea mai mare parte din suma necesara pt achiz ac apart de lux pe care sotii Antonescu il detin. Pana la urma care este adevarul de acolo?

C.R.: Va mai dau o dovada – acel bloc a fost construit de Marian Magureanu fiul fostului sef al SRI Virgil Magureanu sotul pe atunci al Alinei Magureanu.

A.A.: Povestea asta cu denunturile la un moment dat era o intreaga afacere, discutam si ieri despre lucrul asta erau niste avocati care cu asta se ocupau asa functioneaza o justitie asa se intampla pe baza de denunturi fara probe? Oare asta sa fie motivul si petnru care asistam in zilele noastre la o serie de achitari pe banda.

C.R.: Da. Crin Antonescu a fost scos efectiv din politica la propriu de Dragos Dobrescu si de denunturile facute de Dragos Dobrescu la adresa lui Crin. Dragos Dobrescu l-a vandut pe Crin Antonescu sistemului filmarea , inregistrarea prin care i-a dat un milion de euro lui Crin.

La el in casa in vila din Primaverii…

A.A: Exista aceasta inregistrare? Esti convins? Ai probe?

C.R.: Da,da, exact , exista aceasta inregistrare, asa cum ti-am spus si in episodul anterior, eu de multe ori mergeam la Dragos Dobrescu acasa. Când eu mergeam, Crin iesea. Crin era un umil, parea un umil angajat al lui Dragos Dobrescu, asta era raportul de fond.

A.A.: Asa cum Victor Ponta era fata de Sebastian Ghita, nu?

C.R: Exact, exact.