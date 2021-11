Rareș Bogdan anunță că va renunța la locul din Parlamentul European, pentru un post de ministru, atunci când va avea loc rocada Guvernului, în mai 2023. Prim-vicepreședintele PNL spune că va pleca de la Bruxelles și va veni la Palatul Victoria pentru a se asigura că PSD va face ce trebuie la șefia Executivului.

„În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL. Voi veni in guvern tocmai pentru a mă asigura ca arogantele nu au ce sa caute, pentru ca de a lungul timpului am vazut multi lideri PSD care au esuat in arogante. Peste un an și jumătate îmi voi întrerupe mandatul de europarlamentar, voi veni în Guvernul României, să mă asigur că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie și va respecta programul de guvernare. Voi fi un garant liberal că domnul Ciolacu va face ce trebuie în guvern”, a declarat Bogdan.