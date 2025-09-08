Ministrul Educației, Daniel David, a declarat luni că bugetul pentru anul viitor trebuie regândit, iar procesul de comasare a unităților de învățământ trebuie analizat atent. El a precizat că unele comasări s-au dovedit a fi utile, dar altele nu au avut rezultatele dorite.

Ministrul a adăugat că și plata cu ora ar trebui regândită, odată cu stabilizarea fiscal-bugetară. Ideea sa este ca acest sistem să fie diferențiat pe zone, astfel încât profesorii să fie mai bine motivați să predea în regiunile unde există deficit de cadre didactice.

„Am fost un ministru de criză, pus într-o situație foarte complicată, fiindcă fiecare actor din sistem a fost afectat cu ceva. Elevii, profesorii, studenții și chiar părinții au trecut prin momente dificile. Mesajul meu a fost că sunt măsuri de reformă, nu măsuri împotriva educației, iar anul acesta a trebuit să ne adaptăm pentru a putea construi la anul”, a declarat Daniel David la Europa FM.

El a subliniat că, în ciuda greutăților, sistemul a funcționat și examenele importante au fost finalizate. „Am dus la capăt Evaluarea Națională, al doilea Bacalaureat, definitivatul și titularizarea. Anul școlar a început, chiar dacă fără festivități mari, dar a început”, a afirmat ministrul.

În contextul protestelor din educație, Daniel David a recunoscut nemulțumirile profesorilor și a arătat că a încercat să echilibreze situația. „Pe mine și când văd unul sau doi oameni ai educației supărați mă deranjează. Au fost 10.000 de protestatari, un număr mare, dar în același timp au existat și profesori care au primit copiii în școală. Am reușit să le gestionăm pe amândouă”, a spus acesta.

Ministrul a precizat că principiile sale au fost clare: fără concedieri și fără tăieri de salarii. În plus, a insistat ca orice măsură adoptată, chiar dacă nu urmează cele mai bune practici europene, să aibă un corespondent în politicile educaționale din statele occidentale.

Pentru anul viitor, Daniel David a concluzionat că prioritățile rămân adaptarea bugetului, analiza atentă a comasărilor și reformarea plății cu ora, pentru a asigura un sistem educațional mai echilibrat și mai eficient.

Sursa: Newsinn