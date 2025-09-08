Deputatul USR Cătălin Drulă l-a invitat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare prin București, pentru a afla direct de la oameni ce cred despre organizarea alegerilor locale. Drulă susține că bucureștenii cer insistent ca scrutinul să aibă loc cât mai repede.

„Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti. Să afle şi el părerea bucureştenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar şi aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureştenii un lucru: vor alegeri cât mai repede. Vor să îşi aleagă primarul. Pentru că aşa e normal într-o democraţie”, a transmis Drulă pe Facebook.

Mesajul său vine după ce Sorin Grindeanu a afirmat că nu contează ce vrea USR sau liderul formațiunii, ci ca Bucureștiul să aibă un proiect clar pentru viitor.

Drulă i-a răspuns direct liderului social-democrat, precizând că dreptul la alegeri aparține cetățenilor, nu partidelor. „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare”, a subliniat acesta.

Deputatul USR a adăugat că Bucureștiul are nevoie de un primar ales de oameni, care să facă ordine în trafic și în administrație. „Acceptaţi provocarea? Vă scot în Bucureşti pentru a afla părerea oamenilor?”, a mai spus Drulă, care își dorește ca USR să aibă un candidat propriu la Primăria Capitalei.

Anterior, Sorin Grindeanu declarase că, în cazul unei candidaturi comune PNL-USR, PSD ar fi împins într-o zonă de izolare politică, scenariu pe care formațiunea social-democrată dorește să-l evite. În privința datei alegerilor, Grindeanu a precizat că esențial este ca bucureștenii să aibă un proiect coerent pentru Capitală.

Sursa: Newsinn