Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă susţinută în Scoţia, că jucătorii săi trebuie să dea dovadă de curaj pentru a câştiga partida din deplasare cu Glasgow Rangers din etapa a treia a Europa League.

“Ştim că vom întâlni o echipă foarte bună, o echipă de tradiţie, o echipă care practică un fotbal ofensiv. Ne aşteaptă un meci greu, dar pe de altă parte noi am venit aici cu multă încredere. Trebuie să fim curajoşi mâine pentru a câştiga cu Rangers. Scopul nostru este mereu să câştigăm, nu ne propunem niciodată să obţinem egaluri. Am analizat adversarul, i-am văzut atuurile şi slăbiciunile, aşa că mâine o să dăm tot ce avem mai bun pe teren pentru a ne impune. Rangers are un stil anume de joc indiferent dacă e un meci de campionat sau de cupă europeană, aşa că ştim sigur că mâine vom avea în faţă o echipă ofensivă, o echipă mare. Jucătorii sunt foarte motivaţi şi nerăbdători să joace într-o atmosferă aşa cum ştim că ne va aştepta mâine aici”, a menţionat tehnicianul cipriot.

Întrebat de jurnaliştii scoţieni dacă va folosi echipa a doua în partida de mâine, aşa cum a anunţat patronul Gigi Becali, Charalambous a răspuns: “Ce înseamnă echipa a doua? Noi avem 22 de jucători, nu avem un prim ‘unsprezece’ şi rezerve. Nu sunt unii mai slabi decât alţii, eu văd toţi jucătorii la fel. Pentru mine toţi jucătorii au aceeaşi valoare şi pot face parte oricând din primul ‘unsprezece’. Noi suntem aici şi decidem primul ‘unsprezece’. Patronul vorbeşte cu noi, lui îi place să îşi spună părerea, dar noi suntem aici antrenorii. Cu siguranţă că patronul va avea mereu un punct de vedere în ceea ce priveşte echipa. Asta se întâmplă peste tot în lume, patronii vor să aibă un cuvânt în ceea ce priveşte echipa, cine să joace. Dar noi, antrenorii, decidem în final cine va face parte din echipa de start”.

În meciul de joi seara, Elias Charalambous nu va putea conta pe trei jucători.

“Darius Olaru, Adrian Şut şi Florin Tănase vor absenta mâine, însă eu spun mereu că nu există scuze. Jucătorii care sunt disponibili sunt cei mai importanţi pentru mine. Aşa că trebuie să jucăm cu ceea ce avem, să căutăm soluţii. Siyabonga Ngezana este refăcut după accidentare încă de săptămâna trecută, el poate juca mâine”, a explicat el.

Faptul că internaţionalul român Ianis Hagi nu va putea fi folosit de Glasgow Rangers, nefiind inclus pe lista UEFA, nu este un lucru important pentru antrenorul formaţiei FCSB.

“Nu cred că e un avantaj sau un dezavantaj faptul că Ianis Hagi nu joacă. Sigur că Ianis are calitate, însă antrenorul lor are un lot valoros. Aşa că nu cred că e important că Ianis joacă sau nu, Rangers este un club mare”, a adăugat Charalambous.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte formaţia scoţiană Glasgow Rangers, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul Ibrox Park din Glasgow, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Europa League.

AGERPRES