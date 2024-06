Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Munchen, înaintea partidei cu Ucraina, prima de la Campionatul European din Germania, că oricare dintre jucătorii ofensivi adverşi poate face diferenţa.

România va debuta la Campionatul European de fotbal luni, de la ora 16.00, împoriva Ucrainei.

“Să ajung să îmi pot reprezenta ţara la două turnee finale este ceva unic pentru mine. Toată lumea e pregătită pentru că un turneu final nu se compară cu nimic. Nu ştiu dacă ucrainenii au vreo verigă slabă, adică vreun jucător anume… cert este că formează o echipă bună, au demonstrat asta în ultimele lor meciuri oficiale, cele de la baraj, când au reuşit mereu să revină după ce au fost conduşi. Individual, oricare dintre jucătorii lor ofensivi poate face diferenţa într-un meci. Cu cât se apropie meciul, tensiune şi emoţie vom simţi toţi, dar ne-am pregătit pentru acest moment, e locul unde ne doream şi merităm să fim şi cred că vom fi bine mâine“, a spus Stanciu, care a participat cu România şi la EURO 2016.

Căpitanul a adăugat că echipa naţională va juca pentru suporteri şi pentru ţară.

“Nu cred că sunt eu principalul pericol pentru Ucraina. Mereu am spus că forţa noastră este grupul şi ăsta este adevărul. Eu nu-mi doresc decât ca mâine noi să fim cei fericiţi la final şi ei mai puţin. Am văzut imagini cu fanii români din oraş (n.r. – Munchen) şi vrem să le mulţumim pe această cale pentru că am înţeles că vor veni în număr foarte mare la meci. Ne dorim să îi facem fericiţi, pentru ei jucăm, pentru ţara noastră. Pentru suporteri ne dorim să facem un European cât mai bun“, a subliniat el.

Nicolae Stanciu consideră în continuare că nu e normal ca fanii români să îşi huiduie echipa naţională, aşa cum s-a întâmplat după meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein, ambele încheiate 0-0.

“Sunt căpitanul echipei naţionale şi spun din nou că, din punctul meu de vedere, nu mi s-a părut normal ca la o echipă calificată oamenii din ţara ta să părăsească aşa stadionul şi să te huiduie aşa după un meci nul. Şi nu mă refeream la toţi fanii. Dar eu iau şi partea pozitivă din critici. Şi chiar dacă am reacţionat după meciul cu Bulgaria asta nu înseamnă că am fost mulţumit de cele două meciuri amicale“, a precizat Stanciu.

În celelalte două partide din Grupa E, România va înfrunta selecţionatele Belgiei, pe 22 iunie la Koln, şi Slovaciei, pe 26 iunie la Frankfurt.

