Caz șocant la Sinaia, unde o femeie de 33 de ani a murit după o intervenție chirurgicală. Soțul acesteia îl acuză pe medicul care a operat-o de malpraxis.

Femeia fusese internată în urmă cu o lună și a rămas în spital timp de 16 zile. La externare, chirurgul le-ar fi recomandat rudelor să meargă la Fundeni pentru investigații suplimentare.

La București, medicii au decis o nouă operație, însă starea pacientei era deja critică. Femeia a decedat, corpul ei fiind afectat de o infecție puternică.

Medicul vizat de acuzații fusese cercetat și în trecut, după ce ar fi uitat un pansament în corpul unei paciente, însă dosarul a fost clasat.

Tragedia a dus acum la declanșarea unor controale din partea DSP la spitalul din Sinaia, pentru a verifica modul în care a fost tratată pacienta.

Sursa: Realitatea de Prahova