FC Dinamo București a învins-o pe CS Dinamo București cu scorul de 3-1 (2-0), marți seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din Grupa D a Cupei României la fotbal, în care formația de ligă secundă a fost gazdă.

Golurile echipei din Superligă au fost semnate de Adrian Caragea (9, 18), din pasele lui Charalampos Kyriakou și Alexandru Mihai Pop, și de Alexandru Musi (90), din assist-ul lui Stipe Perica.

Pentru formația de eșalon secund, antrenată de Florin Bratu, a înscris Cătălin Cocoș (72), după o poziție de ofsaid nesemnalizată.

La 2-1 pentru FC Dinamo, Cocoș a avut șansa egalării, dar portarul Alexandru Roșca s-a opus (74).

Joi vor avea loc celelalte două meciuri din grupă, CS Concordia Chiajna – AFC Hermannstadt (Stadion Concordia – Chiajna, 15:00) și AFC Botoșani – Farul Constanța (Stadion Municipal – Botoșani, 19:00)