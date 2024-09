Noul format al emisiunii “TU DECIZI!”, realizată de Ana Maria Păcuraru la Realitatea.net, a debutat în forță cu un interviu în exclusivitate acordat de liderul AUR George Simion. Cel mai tânăr candidat la președinție a răspuns celor mai delicate întrebări care-l vizează atât pe el, cât și pe partidul pe care-l conduce.

În dialogul cu Ana Maria Păcuraru, George Simion nu s-a ferit să răspundă unor întrebări sensibile, unele venite din partea urmăritorilor Realitatea.net și Realitatea Plus, precum presupusele influențe de la Moscova, antieuropenismul sau legăturile cenușii cu mediul de afaceri.

Ana Maria Păcuraru: Să facem un exercițiu de imaginație și să spunem că George Simion mâine este președinte. Unde ați face, în ce țară ați face prima vizită oficială? Știind că prerogativele președintelui, bineînțeles în ceea ce privește acțiunile externe, sunt foarte, extrem de importante. V-ați duce la Kremlin sau la Casa Albă sau v-ați izola așteptând telefoane?

George Simion: În niciun caz nu m-aș duce la Kremlin și chiar dacă aliatul nostru strategic și aliații noștri euroatlantici sunt cei pe care îi cunoaștem, unii mai importanți, cum ar fi Washingtonul, nu aș face o vizită la Berlin, la Paris sau la Washington, ci m-aș duce la Varșovia. Pentru mine, din punct de vedere regional, cred că Polonia este o țară cu care trebuie să cooperăm mult mai mult, cu care trebuie să lucrăm îndeaproape și să urmăm exemplul Poloniei. Totodată, chiar dacă eu nu o consider o țară și nu o consider o entitate distinctă sau o entitate străină, m-aș duce la Chișinău, la frații noștri de peste Prut.

Ana Maria Păcuraru: Am primit și o întrebare de la telespectatori: unde ați avut carte de muncă, pentru că ați declarat că ați făcut bișniță? Acum este o soluție evaziunea fiscală, însă o vorbă veche spune că cine fura azi un ou, mâine va fura un bou.

George Simion: Eu răspund la orice întrebare și tocmai de aceea iau apărarea antreprenorilor români, pentru că am fost antreprenor român. Unii, și eu am zis cât se poate de sincer, unii spun comerț, alții spun bișniță. Eu am avut o firmă, nu tot ce am declarat am declarat conform legii pentru că este aproape imposibil să ai o firmă ca antreprenor român și să te încadrezi să plătești toate impozitele. (…) Și la fel, pentru că umblă vorba asta că Simion n-a lucrat niciodată, am lucrat cu carte de muncă imediat după ce am terminat facultatea și masterul până mi-am câștigat mandatul de deputat în decembrie 2020.

Ana Maria Păcuraru: Unde ați avut cartea de muncă?

George Simion: La firma lui Marius Lulea, unul din colegii mei de partid, un om care îmi este alături timp de 15 ani, am lucrat ca director de marketing.

În interviul în exclusivitate acordat Anei Maria Păcuraru, liderul AUR a vorbit pe larg și despre contracandidații săi la alegerile prezidențiale, pe cine vede el în finala pentru Cotroceni, dar și despre planurile pe care le are pentru români în calitate de lider de partid.

