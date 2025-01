George Simion tranșează zvonurile! Liderul AUR a transmis clar că îl susține pe Călin Georgescu și că nu are de gând să candideze. Mai mult, liderul suveraniștilor a dezvăluit și cine se află în spatele zvonurilor mincinoase: ar fi vorba despre un plan care să-l facă pe Ponta candidat din partea suveraniștilor.

George Simion taxează intoxicările propagandiștilor

„Oameni buni, îl susținem pe Călin Georgescu până la capăt pentru că asta a fost voința românilor la vot. Punct. Eu nu voi candida! Nu fac ca Dragoș Sprînceană. Nu candidez!”, a zis liderul AUR.

„S-a spus că sunt șorosist, că îl susțin pe Nicușor Dan, după că îl susținem pe Tudorel Toader, minciuni, minciuni. Au scos niște declarații vechi ale domnului Călin Georgescu din campania electorală și au prezentat ca fiind noi. Au spus că ne dezicem noi de organizarea protestului sau de susținerea domnului Călin Georgescu. Aceste lucruri sunt false.

Noi trebuie să revenim la alegerea președintelui începând cu turul 2 și să avem o competiție corectă între Călin Georgescu și Lasconi.

Noua strategie pentru 2025 este, din ce știu eu, ca Ponta să iasă în față ca și candidat suveranist.

PSD are niște televiziuni de casă, A3 și RTV, și astea sunt noile ordine primite din partea PSD.

Domnul Călin Georgescu fiind atacat de anumiți moderatori într-o oră de maximă audiență la domnul Gâdea a considerat de cuviință să iasă din jocul ăsta părtinic și a fost un candidat independent și nu a mai fost un președinte de onoare al AUR. Asta nu înseamnă că relațiile noastre nu au continuat să fie.

Eu sunt un om de onoare și am totodată, chiar dacă am 38 de ani, am dobândit o experiență publică, am niște opinii de la care nu m-am abătut.”, a declarat George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR