Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a reacționat dur după ce Curtea Constituțională a României (CCR) s-a pronunțat asupra legii pensiilor speciale ale magistraților. Într-o postare publică, Piperea a afirmat că, odată clarificată situația juridică, „Ilie Bolojan trebuie să își dea demisia”, iar magistrații „să înceteze imediat protestul”, pentru că „serviciul public al justiției a stat destul, iar justițiabilii au răbdat suficient”.

Acesta a subliniat că, în lipsa unor gesturi de responsabilitate, „moralitatea în politică nu mai înseamnă nimic, iar dreptul încetează să mai fie organizarea păcii sociale”.

Declarația lui Piperea vine pe fondul tensiunilor persistente dintre autorități și sistemul judiciar, alimentate de disputele privind reformarea pensiilor speciale și condițiile de muncă ale magistraților.

Sursa: Realitatea din AUR