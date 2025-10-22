Sunt tensiuni uriașe în coaliția de guvernare, după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan ar trebui să plece acasă dacă mai continuă să ia decizii singur. Mai mult decât atât, liderul PSD a declarat că proiectul de lege trebuie să fie refăcut de la 0.
Președintele interimar al PSD a declarat că pachetul de măsuri de austeritate respins de CCR ar avea și probleme de conținut. Proiectul a fost respins deoarece nu a fost îndeplinită o procedură.
Sorin Grindeanu a declarat miercuri că proiectul Guvernului ar fi fost respins și din cauza problemelor de conținut.
Președintele interimar al PSD a explicat de ce a plecat din ședința de marți a coaliției.
„Lipsa dialogului m-a făcut să vin cu această soluție Am primit o doză mare de orgoliu și transmisii live în timpul ședinței”, a mai spus Grindeanu referindu-se la faptul că informația privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost aflată de jurnaliști la un minut după luarea deciziei.
PSD a propus formarea unui grup care să realizeze un nou proiect al legii pensiilor speciale. Propunerea a fost respinsă de ceilalți membri ai coaliției.
Sursa: Realitatea Din PSD