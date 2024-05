Weekendul 1-2 iunie se anunță a fi unul plin de surprize și schimbări. În această perioadă, multe zodii vor ajunge la un punct de cotitură în viața lor, care va avea ca rezultat schimbări profunde și pozitive. O să fiți testați, dar și încurajați să vă urmați inima și să vă asumați riscuri.

Gandurile legate de bani sunt in mintea tuturor in timpul conexiunii dintre Mercur cel istet si Uranus cel inovator de vineri. Conjunctia Mercur-Uranus de vineri poate fi un punct de cotitura pentru tine intr-un domeniu important al vietii tale. Cu acesti doi jucatori cosmici inteligenti in Taurul abil, o revelatie financiara sau legata de munca ar putea fi in stele. Gandeste nonconformist si vei avea noi oportunitati.

Duminica ne bucuram de intalnirea dintre Marele Benefic Jupiter si transformatorul Pluto. Ele se conecteaza in semne de aer (Jupiter este in Gemeni si Pluto este in Varsator), ducand ideile stralucite catre noi culmi.

Horoscop weekend. BERBEC

Desi esti constient care iti sunt alegerile prioritare pentru cariera si care sunt lucrurile pe care ai decis sa le obtii, esti ghidat de activitati mai putin relevante si distractive ale momentului. Nu trebuie sa iti restrictionezi miscarile prea mult acum. Ai nevoie de momente calde, obisnuite, placute, sa le aduci la viata si sa le faci sa conteze. Nu trebuie sa fii mereu in goana dupa ceva maret. Ai nevoie de mici bucurii ale vietii de acum si aici, din prezentul tau de fiecare clipa. Nu ai niciun motiv sa tot pui bariere in fata nevoii tale de a simti placere.

Horoscop weekend. TAUR

Acesta este un moment in care multe credinte pe care le ai vor fi supuse chestionarii daca mai sunt valabile si valoroase pentru tine. Asigura-te ca nu tii de experiente din trecut in loc sa mergi mai departe cu viata ta, in miscare spre viitor. Ritmul tau nu este sincronizat cu ritmul Universului daca tii de trecut iar asta iti consuma multa energie. Avanseaza, remodeleaza-te si schimba ce trebuie schimbat. De tine depinde sa imbratisezi cursul firesc al vietii si sa se indrepti spre un viitor ce aduce multe lucruri bune. Esti pregatit pentru provocari si recompense.

Horoscop weekend. GEMENI

Tu esti constient ca ai ceva important de spus, insa cumva nu apare contextul potrivit pentru ca sunt posibile conflicte in jurul subiectului ce trebuie eliberat. Permite lucrurilor sa evolueze in propriul lor ritm si timp. Asta iti va da libertatea sa actionezi impulsiv dar nu agresiv. Ai nevoie de cineva sa stea in preajma in vremuri de nevoi. Nu te rusina sa ceri ajutor si sa petreci timp cu oamenii ce te vad clar asa cum esti si ce iti recunosc inima chiar si cand e greu.

Horoscop weekend. RAC

Acesta este un moment bun sa iti chestionezi credintele si sa vezi daca chiar ai credinta cu adevarat in propriile tale emotii sau doar le lasi sa treaca fara sa asculti ce e in spatele lor de vindecat, incercand sa fii rational. Uita-te in jur dupa raspunsuri, dar nu uita sa te uiti si in interiorul tau pentru acelasi lucru. Cu cat de zbati mai mult in relatiile ce te ingreuneaza sau sunt toxice, cu atat mai mult te vei indeparta de idealul de atins. Incearca sa separi emotiile de izbucniri geloase si conversatii ciudate care duc doar la conflict.

Horoscop weekend. LEU

In ultimele zile, focusul productiv ti-a revenit si ai putut sa iti organizezi timpul si ziua pentru a fi eficient. Asigura-te ca iti este clar in fiecar clipa care iti sunt obiectivele si nu fii prea critic despre progresul tau si a felului in care ai gestionat pana acum situatia.

Ai nevoie de multa delicatete de sine ca sa eviti orice urma de vinovatie ce poate aparea. Lasa judecata despre aspectele din trecut si aminteste-ti doar sa eviti greseli similare din viitor. Daca ai fi putut face mai bine candva, ai fi facut si exista un motiv bine inradacinat de actiuni ce par a fi in afara ariei tale de control.

Horoscop weekend. FECIOARA

Aceasta este o perioada a unor subiecte largi ce implica mai multi oameni. Nu ramane blocat in aspecte personale daca ai ceva valoros de impartasait cu lumea. Asigura-te ca o stare de vinovatie nu iti blocheaza viziunea si nu te tin blocat intr-o pozitie care nu iti serveste la nimic. Momentul este bun ca sa te gandesti la scopuri mai mari, sa fii serios si dedicat si sa iei lucrurile in propriile maini. Fii atent la stresul acestui weekend ce te poate impinge dincolo de limite. Sa ai suficienta odihna ca sa poti face fata in orice circumstante ce vin din relatiile tensionate si nerezolvate.

Horoscop weekend. BALANTA

Este timpul sa lasi in lumea ta pe unii din exterior si sa te uiti la cei ce sunt in afara ta si scutura sisteme din pozitii atipice, influentandu-te si pe tine. Respecta diversitatea, asa cum faci mereu, dar fii sigur ca nu te bagi in compromisuri pe care sentimentele tale nu le aproba. Nu trebuie sa faci chiar nimic din ce nu simti ca este bine, chiar daca stii ca poti gestiona consecintele.

Horoscop weekend. SCORPION

Tu esti constient ca acesta este un moment in care sa stralucesti dar nu esti sigur daca eforturile tale chiar te duc in directia cea mai potrivita pentru tine. Lasa-te dus de valul si curentul natural al vietii si nu te bloca in rutinele si detaliile uzuale ale mintii. Momentul e bun pentru a face o schimbare si a te muta spre lucruri mai mari ale vietii decat cele in care nu simti satisfactie deplina. Lasa-ti zona de confort si stai singur pe propriile picioare, fara sa lasi contactele sociale sau dialogurile stresante sa te distraga de la ce vrei. Este timpul sa iei ce meriti, nici mai mult nici mai putin.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Unele emotii te conduc in directii ciudate si te simti indatorat fata de persoane care chiar nu sunt subiectul si preocuparea momentului. Incearca sa te focusezi mai bine pe relatiile care sunt importante cu adevarat in loc sa sapi in vinovatii ale trecutului care trebuiesc taiate si lasate sa zboare liber. Ai nevoie de timp singur ca sa te intorci la un sentiment sanatos de valoare de sine. Unele relatii s-au incheiat, altele se vor incheia dar cursul vietii te va purta acolo unde trebuie sa ajungi pentru binele tau. Incearca sa intelegi ce ai de invatat din dificultatile traite si neaparat sa manifesti respect pentru nevoile tale.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Desi crezi ca unele lucruri din trecut sunt demult apuse si ingropate, esti constient totodata ca sunt posibile unele descoperiri iar oamenii care ti-au tinut secretele se pot dovedi utili ca sa scoata la iveala ceva ce te poate ajuta in prezent, spun astrologii. Pune intrebari, cauta detalii importante si asigura-te ca orice contact ai cu trecutul o faci cu scopul de a avansa spre lucruri pozitive, in loc sa te invarti in cerc sau, mai rau, sa iti realimentezi emotii negative de furie, frustrare sau ura pentru ceva ce a fost. Ai nevoie ca energia ta sa fie focusata si cat se poate de productiva. Nu ii lasa pe altii sa te distraga de la obiectivele care se simt bune pentru tine.

Horoscop weekend. VARSATOR

Acum ca cunosti un adevar, poti simti cum energia vine valuri spre tine. Esti pregatit sa te scufunzi si sa te misti o data cu curentul, intelegand scopul mai inalt al actiunilor tale si toate acele adevaruri pe care le simteai cu mult inainte sa fie rostite. Unii oameni pot sa nu vada ceea ce vezi tu, dar asta sa nu te opreasca din calea ta. Fa pasi largi inainte, nu ai de ce sa astepti sau sa eziti. Ai incredere ca lucrurile se dezvolta repede si intotdeauna te duc spre noi destinatii care sunt mai bune decat cele deja vizitate.

Horoscop weekend. PESTI

Lucrurile incep sa devina mai usoare pentru tine, pe masura ca comunicarea isi reia un flux normal. Unele neintelegeri vor fi scoase la iveala si descalcite si vei putea vedea viitorul in culori mai stralucitoare. Sunt multe intrebari neraspunse ce ar trebui luate la rand. Asigura-te ca te misti in fluxul momentului si ca descoperi tot ce ai nevoie in timp ce mergi tot inainte. O prietenie adanca se poate transforma in iubire. Lasa usile deschise pentru schimbarile necesare in relatii.