Inteligența artificială poate anticipa problemele de sănătate ale oamenilor cu mai bine de un deceniu înainte ca acestea să apară, spun oamenii de știință.

Tehnologia a învățat să identifice tipare în dosarele medicale analizate pentru a calcula riscul de apariție a peste 1.000 de boli.

Experții spun că este ca o prognoză meteo, relatează BBC.

Planul lor lor este să folosească acest model AI pentru a depista pacienții cu risc crescut, prevenind astfel îmbolnăvirea, și pentru a ajuta spitalele să înțeleagă cererea din zona lor cu ani înainte.

Modelul – numit Delphi-2M – folosește o tehnologie similară cu cea a chatbot-urilor AI binecunoscute, precum ChatGPT.

Chatbot-urile sunt instruite să recunoască tipare în limbaj pentru a putea prezice succesiunea cuvintelor dintr-o propoziție.

Delphi-2M a fost instruit pe baza unor dosare medicale anonime, pentru a identifica tipare și a prezice ce urmează și când.

Nu oferă date exacte – de exemplu un infarct pe 1 octombrie – ci estimează probabilitatea pentru 1.231 de boli.

„Așa cum putem spune că există 70% șanse de ploaie, putem face același lucru pentru sănătate”, a declarat profesorul Ewan Birney, director executiv interimar al Laboratorului European de Biologie Moleculară.

„Și putem face asta nu doar pentru o boală, ci pentru toate bolile în același timp – nu am mai reușit asta niciodată până acum. Sunt entuziasmat”, a adăugat el.

Modelul AI a fost inițial dezvoltat folosind date anonime din Marea Britanie – inclusiv internări în spital, fișe medicale de familie și obiceiuri de viață precum fumatul – colectate de la peste 400.000 de persoane prin proiectul UK Biobank.

Ulterior, a fost testat pe alte date din Biobank și apoi pe 1,9 milioane de dosare medicale din Danemarca.

„Rezultatele sunt foarte bune în Danemarca”, spune profesorul Ewan Birney. „Dacă modelul nostru spune că există un risc de unu la zece pentru anul următor, chiar pare să se confirme în proporția respectivă”, adaugă el.

Modelul prezice cel mai bine boli precum diabetul de tip 2, infarctul sau sepsisul – afecțiuni cu o progresie clară – mai degrabă decât evenimente mai imprevizibile, precum infecțiile.

Nou început

În prezent, oamenilor li se recomandă statine pentru scăderea colesterolului, pe baza unui calcul al riscului de infarct sau accident vascular cerebral.

Instrumentul AI nu este încă gata de utilizare clinică, dar planul este să fie folosit într-un mod similar – pentru a identifica pacienții cu risc crescut atunci când există posibilitatea de a interveni preventiv.

Aceasta ar putea include medicamente sau recomandări de stil de viață – de exemplu, persoanele predispuse la boli hepatice ar putea beneficia de reducerea consumului de alcool mai mult decât restul populației.

Inteligența artificială ar putea, de asemenea, sprijini programele de screening și analiza datelor medicale dintr-o regiune, anticipând cererea – de pildă, câte infarcturi ar putea apărea într-un an într-un oraș precum Norwich, pentru a ajuta la planificarea resurselor.

„Acesta este începutul unei noi modalități de a înțelege sănătatea umană și progresia bolilor”, a declarat profesorul Moritz Gerstung, șeful diviziei de AI în oncologie la Centrul German de Cercetare Oncologică (DKFZ).

El a adăugat: „Modele generative ca al nostru ar putea, într-o zi, să ajute la personalizarea tratamentului și la anticiparea nevoilor medicale la scară largă.”

Modelul, descris în revista științifică Nature, are nevoie de rafinare și testare înainte de a fi aplicat clinic.

Există și potențiale limitări, deoarece a fost construit pe baza datelor UK Biobank, provenite în mare parte de la persoane cu vârste între 40 și 70 de ani, nu din întreaga populație.

În prezent, este îmbunătățit pentru a include mai multe tipuri de date medicale, precum imagistică, genetică și analize de sânge.

Dar profesorul Ewan Birney subliniază: „Totul trebuie testat și reglementat înainte de a fi folosit, dar tehnologia există pentru a face astfel de predicții.”

El anticipează un parcurs similar cu cel al genomicii în medicină, care a durat aproximativ un deceniu până a ajuns să fie folosită de rutină în sistemul de sănătate.

Studiul a fost realizat în colaborare cu Laboratorul European de Biologie Moleculară, Centrul German de Cercetare Oncologică și Universitatea din Copenhaga.

Profesorul Gustavo Sudre, cercetător în neuroimagistică și AI la King’s College din Londra, a constatat: „Această cercetare reprezintă un pas semnificativ spre un model predictiv medical scalabil, interpretabil și – cel mai important – etic.”