Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a spus, vineri, 3 octombrie, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, că probabil începând din luna noiembrie, trenurile vor sta blocate de statul român, în contextul în care CFR Călători a acumulat datorii mari către compania Electrificare CFR.SA.

Potrivit unei notificări a companiei Electrificare CFR.SA, locomotivele electrice ale CFR Călători nu ar mai fi avut acces în reţeaua CFR şi numai cele Diesel ar fi putut circula în urma datoriilor mari acumulate de CFR Călători.

Totuși, circulația trenurilor nu este adectată momentan, întrucât CFR a semnat cu Electrificare CFR.SA o convenţie de eşalonare a plăţilor restante. Însă, liderii Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România susțin că această soluție este temporară şi acoperă doar luna octombrie.

Conform președintelui Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, la rectificarea bugetară din octombrie 2025, Guvernul României doar a amânat blocarea sistemului feroviar pentru o lună.

„E un paradox, ca să fiu mai clar, vorbim acum de fapt de două blocaje în lanţ a mai multor companii feroviare de stat. Un blocaj pe salarizare, s-a întâmplat ceva nemaiîntâlnit, banii de la Ministerul Transporturilor – care trebuiau daţi la rectificarea bugetară pentru CFR Călători, şi o să explic în direct, ajungeau la celelalte companii de stat – s-au dat pentru salariile la alţii şi au rămas feroviarii fără salarii. Mai mult de atât, vorbim şi de un blocaj al companiilor feroviare de stat între ele.

„Guvernul doar a amânat blocarea sistemului feroviar pentru o lună”

La rectificarea bugetară din octombrie 2025, aşa cum am arătat, Guvernul României a lăsat fără salarii pe perioada sărbătorilor de iarnă, în noiembrie şi decembrie 2025, circa 36.000 de salariaţi, şi asta pentru că, în loc ca MTI să dea lui CFR Călători banii datoraţi pentru prestaţia din obligaţia de serviciu public prin Autoritatea de Reformă Feroviară şi, deci, în loc ca, la rectificarea bugetară, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să-i dea lui CFR Călători diferenţa de compensaţie ce era bugetată, dar nefolosită de Autoritatea de Reformă Feroviară pentru CFR Călători,

şi în loc să-i plătească cele 270 de milioane restanţe de la facilităţile de călătorie pentru care CFR Călători a pus trenuri în circulaţie, fără să fie plătit până acum, Guvernul Bolojan, la rectificarea bugetară de luna aceasta, a luat banii de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, de salarii de la CFR Călători, direct şi indirect, de la CNCF CFR.SA, adică de la CFR Infrastructură, prin taxa de utilizare infrastructură ce trebuia plătită de CFR Călători la CFR-Infrastructură şi, indirect, la S.C. Electrificare S.A, unde e vorba de curentul electric ce trebuia plătit de CFR Călători la S.C. Electrificare CFR. S.A”, a spus invitatul la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

Rodrigo Maxim a explicat că CFR Călători trebuie să plătească pentru electrificare și la CFR Infrastructură. El a precizat că fiecare tren care trece, plăteşte taxa de utilizare infrastructură, la fel cum se întâmplă în cazul rovinietei, doar că rovineta este pe tot anul, în timp ce la transportul feroviar taxa este pe zi.