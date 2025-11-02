Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție, a anunțat, în cadrul unei întâlniri a formațiunii, susținerea oficială a candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Europarlamentarul a argumentat că, din întreaga mișcare suveranistă, jurnalista stă cel mai bine în sondaje.

În cadrul reuniunii, Luis Lazarus le-a explicat șefilor de filiale de ce vrea să o susțină pe Anca Alexandrescu.

“Anca Alexandrescu nu m-a dezamăgit niciodată, tot ce și-a propus a dus la îndeplinire.

Cine nu se integrează în această echipă mare a suveranismului și susține pe altcineva înseamnă că vrea să rupă din voturile suveraniștilor.

În acest moment, din întreaga mișcare suveranistă, Anca Alexandrescu este cel mai bine plasată ca și candidat. În acest sens, ce rost ar fi avut să candidez eu, să iau 7-8%? Ce să demonstrez? Noi trebuie să înțelegem că lucrurile astea le facem pentru țară”.

LAZARUS: Sistemul se teme de succesul partidului meu

Politicianul a vorbit și despre atacurile lansate la adresa sa de către televiziunea fugarului Ghiță, tocmai pentru că și-a anunțat sprijinul față de Anca Alexandrescu.

“Cu ce mă mai atacă ei pe mine? Că mi-am schimbat numele în urmă cu 34 de ani. Nu aveți cu ce să mă atacați. Eu nu am furat banii țării, n-am devalizat, nici eu, nici Călin Georgescu, nici Anca Alexandrescu.

Ce țară este asta, ce fel de democrație mai este asta, nu mai ai voie să susții pe cine vrei!? Cum adică sunt trădător!? Să începem cu aiurelile astea? Eu n-am trădat pe nimeni, am ajutat oameni să ajungă sus.

Le este frică celor din sistem de această construcție neașteptată. Nu se așteptau ca Lazarus să facă un partid și, în timp atât de scurt, să aibă deja 20 de filiale. Avem mii de membri și partidul abia a pornit, așa că românii sunt destul de nemulțumiți,” a afirmat Luis Lazarus.

Anterior, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, Lazarus a dezvăluit cum a apărut ideea de a o susține pe jurnalistă.

“Trebuie să spun că, în urmă cu câteva luni, când nu aveam acest partid, i-am spus Ancăi Alexandrescu foarte clar că, dacă se va hotărî să candideze, o voi susține necondiționat. În ceea ce privește partidul meu, aveam jumătate din țară acoperită și diaspora, așa că m-am gândit că e firesc să angajăm întreaga formațiune, dacă ei sunt de acord. Din discuțiile cu șefii de filiale, am constatat că nu este nicio problemă.” a afirmat europarlamentarul Luis Lazarus.