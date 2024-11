Marcel Ciolacu a avut o primă reacție după eșecul PSD din turul 1 al prezidențialelor. Mi-am depus demisia încă de aseară la secretarul general al partidului, a spus Ciolacu. PSD nu va face nicio contestație, a mai spus acesta. „Aseară i-am predat secretarului general al PSD demisia. Este un gest unilateral. O să rămân alături de colegii mei până duminică, la alegeri”, a afirmat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a anunțat luni după amiază că și-a depus demisia din funcția de președinte al PSD. A spus, însă, că va rămâne alături de colegi, până duminică, după alegerile parlamentare, arătând însă că, la viitoarele alegeri, nu va mai candida la alte funcții în interiorul partidului, dar, deocamdată, va rămâne în funcția de premier.

La intarea la ședința care are loc la sediul partidului, liderul PSD a fost întâmpinat de reporteri, cărora le-a oferit o serie de declarații:

Marcel Ciolacu: Partidul Social democrat nu va face nicio contestatie. Regulile democratiei si importanta acestui tur doi este mult mai mare decat interesele noastre personale.

Eu aseara i-am dat secretatului general demisia. Astazi la ora 17 am convocat un consiliu politic national si o sa venim dupa consiliul politic national si o sa comunicam decizia pe care o sa o luam. In primul rand, nu vorbim despre o acceptare a demisiei, pen tru ca demisia este un act unilateral. Deci am incheiat si aceasta discutie.

O sa raman alaturi de colegii mei pana duminica la alegeri. Sunt ferm convins ca in perioada viitorare o sa venim si cu un calendar de alegeri in interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul Partidului Social Democrat eu, Marcel Ciolacu nu voi candida la nicio functie

Reporter: Ce se intampla cu functia de premier? Mai ramaneti la Guvern?

Marcel Ciolacu: Da, categoric. E o functie pe care o am pana cand se termina alegerile si vine o noua majoritate

Reporter: Cine o sa vina in locul dumneavoastra la conducerea PSD?

Marcel Ciolacu: Un coleg

Reporter: A cui considerati ca este vina pentru tot rezultatul alegerilor

Marcel Ciolacu: A mea

