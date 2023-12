MESAJE REVELION 2024. Urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou. La mulţi ani! Dacă Anul Nou te prinde fără pic de inspiraţie, în articolul următor vei găsi cele mai frumoase şi inspirate urări, mesaje, SMS-uri şi felicitări de Anul Nou. Le poţi trimite familiei, prietenilor şi colegilor de serviciu. Iată care sunt cele mai inspirate mesaje şi urări de REVELION 2024. La mulţi ani! La mulţi ani, 2024!

MESAJE şi URĂRI DE ANUL NOU “Îţi urez ca Noul An să-ţi aducă pace, căldură în suflet, armonie în familie şi prosperitate. Un An Nou fericit!”

MESAJE şi URĂRI DE ANUL NOU “Fie ca de Anul Nou să-ţi petreci cât mai mult timp cu prietenii şi familia. La mulţi ani!”

“Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te ţină sănătos! Îţi doresc ca Anul Nou să-ţi aducă noroc, pace în suflet şi-n gândire! La mulţi ani!”

“Îţi urez ca în toate cele 365 de zile ale Anului Nou să aduni în jurul tău bucurii şi fericire! La mulţi, mulţi ani!”

“Fie ca Noul An să-ţi aducă liniştea şi împăcarea şi să-ţi ofere şansa de a-i face pe toţi dragi ţie fericiţi! La mulţi ani frumoşi!”

“Este prima zi din cele 365 ale Anului Nou. Îţi doresc să fie cea mai fericită! Iar cele ce vor urma s-o întreacă în bucurii! La mulţi ani!”

“Înainte ca o nouă filă din calendar să fie întoarsă şi Facebook-ul să fie inundat cu mesaje, permite-mi să-ţi urez, în linişte, un An Nou minunat, fericit, sănătos şi prosper! La mulţi ani!”

“De Anul Nou, îţi doresc să strângi cât mai multe amintiri frumoase! Fie ca sufletul să cunoască toată fericirea pe care o poate trăi o inimă! Un an nou binecuvântat! La mulţi ani, 2024!”

“La mulţi ani, 2024! E timpul să uiţi ce-a trecut şi să sărbătoreşti pentru ce te aşteaptă!”

“De azi într-un an, vei cântări mai mult sau mai puţin. 🙂 Un singur lucru este cert: îţi doresc tot binele din lume! La mulţi ani!”

"12 luni de fericire, 52 de săptămâni de distracţie, 365 de zile senine, 8.760 de ore pline de noroc, 525.600 de minute de bucurie, 31.536.000 de secunde de succes… Nu-mi rămâne decât să-ţi urez, din tot sufletul, "La mulţi ani!" La mulţi ani, 2024!"

“În ultimele ore din an, vreau să mulţumesc tuturor celor care m-au iubit – am simţit cum îmi creşte inima, m-au urât – am devenit o persoană puternică, au intrat în viaţa mea – m-au făcut ceea cea sunt astăzi, m-au părăsit – astfel, am învăţat că nimic nu rezistă o veşnicie, şi tuturor celor care şi-au făcut griji pentru mine – mi-au arătat cât de mult le pasă. Vreau să vă mulţumesc tuturor! La mulţi ani!”

“Fie ca noul an să-ţi transforme lacrimile în zâmbete, planurile în fapte şi visele în realitate! La mulţi ani”