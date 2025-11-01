Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se află într-o vizită oficială în Republica Arabă Egipt, în perioada 1–2 noiembrie, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Cu această ocazie va fi semnat un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt, document care vizează extinderea colaborării bilaterale în domenii-cheie precum instruirea, educația militară, cercetarea și logistica de apărare.

Ministerul român al Apărării a subliniat că acordul „reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării” și deschide noi perspective de colaborare între cele două țări.

Agenda vizitei ministrului Ionuț Moșteanu include întrevederi bilaterale la nivel de miniștri, depunerea unei coroane de flori la Monumentul Memorial din Cairo, dar și o întâlnire cu membrii comunității românești din Egipt, la Ambasada României din capitala egipteană.

Vizita marchează o nouă etapă în relațiile de cooperare dintre București și Cairo, în contextul extinderii parteneriatelor strategice ale României în zona Orientului Mijlociu.