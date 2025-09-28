Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând că este o zi ‘decisivă’, ‘istorică’ pentru Republica Moldova.

‘E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova ‘, a declarat Nicușor Dan.

El nu a dorit să anticipeze un rezultat al votului, întrebat care crede că va fi direcția pe care va merge Republica Moldova după scrutinul de duminică, dacă va continua calea europeană sau se va apropia de Rusia.

‘Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot’, a transmis șeful statului.

Cetățenii Republicii Moldova își aleg duminică reprezentanții în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al țării vecine.

În România sunt deschise 23 de secții de votare, unde sunt așteptați la urne aproximativ 30.000 de cetățeni.

AGERPRES