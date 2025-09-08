Scandal uriaș și haos total în prima zi de școală! Astăzi, părinții care-și duc copiii la școală nu știu dacă profesorii vor fi acolo să-i primească sau nu! Zeci de mii de profesori, elevi, studenți și chiar părinți ies în stradă, nemulțumiți de măsurile de austeritate. Între timp, Nicușor Dan continuă sfidarea la adresa românilor. În timp ce zeci de mii de cadre didactice și părinți boicotează începutul anului școlar, președintele și-a dus fetița la școală. Însă Nicușor Dan nu o va face, susține el, în calitate de șef de stat, ci în calitate de părinte.

UPDATE – Nicușor Dan a ajuns luni dimineață, la Școala Gimnazială nr 150 din București, unde și-a dus fetița la cursuri, alături de partenera sa de viață și de fiul cel mic.

“A fost o discuție între Guvern-sindicate-reprezentanții profesorilor. Am încercat – ați văzut – am avut prima săptămână din septembrie și am avut deja două interacțiuni externe. Am încercat să îmi potrivesc programul cu al celorlalți lideri și cu al societății. Pentru că există această tensiune, sunt niște revendicări ale profesorilor și nu am vrut să sfidez. Adică e o discuție în societate și nu am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan, întrebat fiind de ce a afirmat anterior că își aduce luni fiica la școală în calitate de părinte și nu de șef de stat.

În ceea ce privește atacurile din Coaliție, președintele a precizat că “nu e în regulă” ca acestea să aibă loc. “Nu e În regulă ca partidele din Coaliție să se atace între ele. Asta e opinia mea, bineînțeles că au libertatea să facă ce vor. Noi suntem într-o situație în care avem 4 partide și minoritățile la guvernare și aceste partide, împreună, iau niște măsuri care au costuri sociale importante și atunci, în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit”, a spus Nicușor Dan.

“Nu vreau să mă antepronunț”, a mai spus președintele, referindu-se la demersul anunțat de AUR de a atacat la CCR legile care au trecut de moțiunile de cenzură din Parlament.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O deschidere de început de an școlar cu totul diferită față de ceilalți ani. Este de așteptat ca profesorii să boicoteze începutul de an școlar, așa cum au anunțat deja. Vorbim de 30.000 de oameni care ar putea ajunge astăzi în Piața Victoriei, chiar la ușa lui Ilie Bolojan, dar și la Palatul Cotroceni, la poarta lui Nicușor Dan. Cei din Educație sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate, respectiv de tăierile de salarii și de mărirea normei didactice. Aceștia au anunțat că nu se vor opri aici, în cazul în care revendicările lor nu vor fi ascultate.

În acest context extrem de agitat, îl avem, pe de o parte, pe ministrul Educației Daniel David, care îi îndemnă pe părinți să își ducă copiii la școală, ignorând, astfel, apel disperat al celor din Educație, care vor veni astăzi din toată țara în Capitală. De cealaltă parte, chiar președintele țării Nicușor Dan va veni totuși însoțit de familia sa pentru a-și conduce fiica la cursuri în prima zi de școală. Dan susține că va face acest lucru în calitate de părinte și nu de șef al statului.

Deși au fost mai multe îndemnuri din partea celor din Educație și am văzut revolta acestora în ultima lună în fața Ministerului Educației, iată totuși că nu a venit o reacție din partea lui Nicușor Dan, un mesaj de susținere către cei care și-au spus nemulțumirile de atâta timp.