Alerta în școlile și spitalele din țară continuă după ce noi mesaje de amenințare au fost primite de unitățile de învățământ și cele medicale. Cele mai recente astfel de mesaje au fost trimise în județele Caraș-Severin, Teleorman, Hunedoara și Galați. Poliţia Română și Serviciul Romând de Informații fac verificări. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, un minor este suspectat că ar fi trimis mesajele respective.

“Atât ieri, 23 septembrie, cât și astăzi, 24 septembrie, Poliția Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de amenințare. Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, au transmis, miercuri, reprezentanții Poliției Române.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

“Poliția Română și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip. Reiterăm faptul că, zilnic, polițiștii sunt în teren și desfășoară acțiuni pentru protejarea comunității, iar sesizările cetățenilor sunt esențiale în tragerea la răspundere a celor care încalcă legea”, mai spun polițiștii.

Cât privește județele unde au fost primite astfel de mesaje de amenințare, polițiștii spun că este vorba despre Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timișoara, Vaslui și Vâlcea.

Sursele Realitatea PLUS spun că mailul amenințător de la începutul acestei săptămâni ar proveni din străinătate, iar verificările continuă și la această oră, autoritățile fiind în alertă.