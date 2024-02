Cătălin Bordea este în doliu, după ce mama lui a încetat din vârstă la vârsta de 55 de ani. Femeia a pierdut lupta cu boala, după ce o lungă perioadă de timp a suferit de cancer.

La doar câteva luni după ce a fost părăsit de soție pentru unul dintre prietenii săi, Cătălin Bordea a mai pierdut o persoană importantă din viața lui. Este vorba despre mama sa, Mihaela, care s-a stins din viață.

Înmormântarea Mihaelei va avea loc în satul ei natal, Todireni, județul Botoșani, acolo unde ea a locuit, dar și unde Bordea a crescut.

Anul trecut, imediat după ce s-a aflat de divorțul dintre el și Livia Eftimie, Cătălin Bordea făcea declarații dureroase. Comediantul a dezvăluit că mamei sale i-a recidivat cancerul.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă ca am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, spunea Cătălin Bordea pentru cancan.ro.

Comediantul a crescut într-o familie abuzivă, iar acest lucru a avut un impact major în ceea ce îl privește. Și-a văzut mama în timp ce era bătută și a luat parte la momente grele, care l-au făcut să respecte și mai mult femeile.

„Cred că din liceu am avut toate șansele să devin un misogin, un porc. Atunci cred că a fost momentul dacă luam pastila roșie, cred că aia era. Dar nu mai am nicio șansă. Eu am fost crescut de femei, eu am văzut la mine în familie cazuri de violență domestică. Am văzut-o pe mama mea bătută centimetru cu centimetru, o imagine pe care nu pot să mi-o scot din cap. Am văzut-o pe bunica mea crescându-ne. Cum să nu respect femeia?!”, a spus Cătălin Bordea, în podcastul La Fileu.

