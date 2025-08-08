O femeie în vârstă de 78 de ani a decedat, vineri, după ce maşina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza, şi trei pasagere au fost rănite, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.

La locul accidentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

„Potrivit informaţiilor primite prin apel la numărul de urgenţă 112, pe strada Colinei din oraşul Breaza s-a produs un accident rutier. Un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut într-o râpă, în interiorul acestuia aflându-se patru persoane. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că o femeie de 78 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Colinei din oraş, moment în care ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut de la o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri, în albia unui râu”, au precizat reprezentanţii IPJ Prahova.

Victimele, transportate la spital

În urma accidentului, femeia aflată la volanul autoturismului a decedat, iar celelalte trei pasagere, cu vârste între 72 și 78 de ani, au fost rănite.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, relatează Agerpres.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.