Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, a fost numită vicepremier de președintele Nicuşor Dan și urmează să depună jurământul joi dimineață, la Palatul Cotroceni, într-o ceremonie ce va începe la ora 10:00. La eveniment va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, care a propus-o pentru funcția de vicepremier rămasă vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Nominalizarea Oanei Gheorghiu a generat controverse, liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicitând retragerea imediată a propunerii, invocând riscul compromiterii relației cu Statele Unite ale Americii din cauza unor critici exprimate de Gheorghiu pe rețelele sociale față de Administrația Trump.

Oana Gheorghiu a răspuns că opiniile exprimate pe pagina sa personală nu angajează statul român sau Guvernul.

În vârstă de 56 de ani, Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti cu specializare în management economic și este cofondatoare și copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”.

Cofondatoare şi copreşedintă (din februarie 2025, anterior vicepreşedintă) a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală şi în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea priveşte responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.