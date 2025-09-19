Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a acuzat companiile din sectoarele tutunului, alcoolului și alimentelor ultraprocesate de „lobby intens” pentru a împiedica statele să aplice politici menite să îmbunătățească sănătatea populației.

Într-o declarație, OMS a afirmat, joi, că aceste „industrii puternice” încearcă în mod constant să „blocheze, slăbească sau întârzie” măsuri precum creșterea taxelor, restricțiile de marketing către tineri și alte reforme „care salvează vieți”.

„Este inacceptabil ca interesele comerciale să profite de pe urma creșterii numărului de decese și îmbolnăviri”, a spus dr. Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru determinanții sănătății, promovare și prevenție.

„Guvernele trebuie să pună oamenii înaintea profitului și să se asigure că politicile bazate pe dovezi nu sunt deturnate de presiunile corporatiste”, a adăugat el, citat de Euronews.

Declarația OMS vine cu câteva zile înaintea unei reuniuni la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, axată pe bolile cronice, precum bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul și astmul.

Deși decesele provocate de boli cronice au scăzut la nivel global, progresele au stagnat în ultimii ani, potrivit unei analize recente.

OMS a cerut anterior guvernelor să majoreze prețurile la tutun, alcool și băuturile zaharoase cu cel puțin 50% în următorii 10 ani. O astfel de măsură ar putea preveni 50 de milioane de decese premature în următorii 50 de ani și ar genera un trilion de dolari (854 miliarde euro) în finanțare publică în următorul deceniu.

Asociațiile din industrie au respins în mod repetat aceste apeluri. UNESDA Soft Drinks Europe, care reprezintă producătorii de băuturi răcoritoare, a criticat recomandările OMS privind taxele alimentare, emise la începutul lunii.

UNESDA a argumentat că taxele nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți sănătatea în Europa, invocând faptul că ratele obezității continuă să crească chiar și în țările care au implementat taxe pe băuturile zaharoase, precum Marea Britanie.

„Este esențial să înțelegem comportamentele alimentare și stilurile de viață în ansamblu și să analizăm modelele de consum din Europa, în loc să vizăm o singură categorie de alimente”, a declarat Nicholas Hodac, director general UNESDA.