Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut pază și atenție sporită în spitale, după amenințările primite pe e-mail de mai multe unități medicale și școli.

Alexandru Rogobete a solicitat spitalelor şi să raporteze orice încercare de breşe de securitate şi orice ameninţare pe care o primesc, a confirmat luni pentru Agerăres Ministerul Sănătăţii.

„Duminică, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi unele unităţi medicale din ţară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, a informat, luni, Poliţia Română, pe pagina sa de Facebook.

