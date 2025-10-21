Casa Națională de Pensii Publice a anunțat marți, 21 octombrie, că pensiile care se plătesc în numerar vor fi distribuite cu întârziere în luna noiembrie.

Motivul este legat de faptul că zilele de 1 și 2 noiembrie cad în weekend, perioadă în care poștașii nu lucrează.

Primele pensii vor ajunge la destinatari începând de marți, 4 noiembrie, potrivit CNPP.

În România, aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul poștașilor, fiind direct afectați de această decalare.

Restul pensionarilor care primesc banii pe card nu vor avea întârzieri, întrucât plata prin virament bancar se face, ca de obicei, în intervalul 12-13 noiembrie.