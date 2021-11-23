 

Municipiul Ploiești a ieșit astăzi din scenariul roșu după ce rata incidenței a scăzut sub 3, mai precis la 2,8. Toate restricțiile, inclusiv cele privind masca de protecție și carantina de noapte pentru nevaccinați rămân în vigoare.

Cea mai mare rată a incidenței rămâne la Talea – 8,20 și Călugăreni 7,34. La nivelul județului Prahova, rata a coborât astăzi până la 2,52.

TALEA 8.20
CĂLUGĂRENI 7.34
OLARI 5.46
TELEGA 5.39
ADUNAŢI 5.13
CHIOJDEANCA 4.60
MĂGURELE 4.60
APOSTOLACHE 4.55
BALTA DOAMNEI 4.41
ŞIRNA 4.39
SCORŢENI 4.31
FULGA 4.03
GURA VADULUI 3.93
BREBU 3.90
POIANA CÂMPINA 3.88
TINOSU 3.88
VADU SĂPAT 3.83
BĂNEŞTI 3.63
ORAŞ BĂICOI 3.63
FLOREŞTI 3.61
BLEJOI 3.60
ALBEŞTI-PALEOLOGU 3.53
BABA ANA 3.49
ORAŞ SINAIA 3.29
TEIŞANI 3.11
MĂNEŞTI 3.10
BĂRCĂNEŞTI 3.07
ORAŞ BREAZA 3.07
BĂTRÂNI 2.97
FILIPEŞTII DE PĂDURE 2.97
DUMBRAVA 2.93
MUNICIPIUL PLOIEŞTI 2.80
VÂLCĂNEŞTI 2.74
VALEA DOFTANEI 2.69
PROVIŢA DE SUS 2.67
POIENARII BURCHII 2.66
MUNICIPIUL CÂMPINA 2.60
PUCHENII MARI 2.59
PĂCUREŢI 2.58
CEPTURA 2.56
DUMBRĂVEŞTI 2.52
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 2.51
PLOPU 2.50
TÂRGŞORU VECHI 2.47
ORAŞ BUŞTENI 2.46
ORAŞ URLAŢI 2.42
RÂFOV 2.42
GORNET-CRICOV 2.38
MĂGURENI 2.38
DRĂGĂNEŞTI 2.35
CERAŞU 2.30
GORGOTA 2.30
PĂULEŞTI 2.20
ARICEŞTII RAHTIVANI 2.19
SALCIA 2.17
CORNU 2.16
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 2.13
ŞOTRILE 2.13
TOMŞANI 2.13
FÂNTÂNELE 2.12
DRAJNA 1.90
ORAŞ SLĂNIC 1.89
LAPOŞ 1.87
PREDEAL-SĂRARI 1.82
ARICEŞTII ZELETIN 1.81
BUCOV 1.80
COCORĂŞTII COLŢ 1.74
IORDĂCHEANU 1.74
ORAŞ AZUGA 1.74
ORAŞ COMARNIC 1.70
BRAZI 1.68
SURANI 1.68
VĂRBILĂU 1.68
PODENII NOI 1.65
BĂLŢEŞTI 1.61
VALEA CĂLUGĂREASCĂ 1.58
IZVOARELE 1.57
ORAŞ MIZIL 1.57
COLCEAG 1.55
COCORĂŞTII MISLII 1.54
ORAŞ PLOPENI 1.40
PROVIŢA DE JOS 1.37
BERTEA 1.36
ŞOIMARI 1.36
FILIPEŞTII DE TÂRG 1.33
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1.30
ALUNIŞ 1.28
BERCENI 1.26
SĂLCIILE 1.19
GURA VITIOAREI 1.18
MĂNECIU 1.18
GORNET 1.08
SECĂRIA 0.85
POSEŞTI 0.78
LIPĂNEŞTI 0.76
CĂRBUNEŞTI 0.60
STARCHIOJD 0.57
SÂNGERU 0.54
GHERGHIŢA 0.52
CIORANI 0.31
COSMINELE 0.00
JUGURENI 0.00
ŞTEFEŞTI 0.00
TĂTARU 0.00

Sursa: Realitatea de Prahova

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