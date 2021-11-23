Municipiul Ploiești a ieșit astăzi din scenariul roșu după ce rata incidenței a scăzut sub 3, mai precis la 2,8. Toate restricțiile, inclusiv cele privind masca de protecție și carantina de noapte pentru nevaccinați rămân în vigoare.
Cea mai mare rată a incidenței rămâne la Talea – 8,20 și Călugăreni 7,34. La nivelul județului Prahova, rata a coborât astăzi până la 2,52.
|TALEA
|8.20
|CĂLUGĂRENI
|7.34
|OLARI
|5.46
|TELEGA
|5.39
|ADUNAŢI
|5.13
|CHIOJDEANCA
|4.60
|MĂGURELE
|4.60
|APOSTOLACHE
|4.55
|BALTA DOAMNEI
|4.41
|ŞIRNA
|4.39
|SCORŢENI
|4.31
|FULGA
|4.03
|GURA VADULUI
|3.93
|BREBU
|3.90
|POIANA CÂMPINA
|3.88
|TINOSU
|3.88
|VADU SĂPAT
|3.83
|BĂNEŞTI
|3.63
|ORAŞ BĂICOI
|3.63
|FLOREŞTI
|3.61
|BLEJOI
|3.60
|ALBEŞTI-PALEOLOGU
|3.53
|BABA ANA
|3.49
|ORAŞ SINAIA
|3.29
|TEIŞANI
|3.11
|MĂNEŞTI
|3.10
|BĂRCĂNEŞTI
|3.07
|ORAŞ BREAZA
|3.07
|BĂTRÂNI
|2.97
|FILIPEŞTII DE PĂDURE
|2.97
|DUMBRAVA
|2.93
|MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|2.80
|VÂLCĂNEŞTI
|2.74
|VALEA DOFTANEI
|2.69
|PROVIŢA DE SUS
|2.67
|POIENARII BURCHII
|2.66
|MUNICIPIUL CÂMPINA
|2.60
|PUCHENII MARI
|2.59
|PĂCUREŢI
|2.58
|CEPTURA
|2.56
|DUMBRĂVEŞTI
|2.52
|ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
|2.51
|PLOPU
|2.50
|TÂRGŞORU VECHI
|2.47
|ORAŞ BUŞTENI
|2.46
|ORAŞ URLAŢI
|2.42
|RÂFOV
|2.42
|GORNET-CRICOV
|2.38
|MĂGURENI
|2.38
|DRĂGĂNEŞTI
|2.35
|CERAŞU
|2.30
|GORGOTA
|2.30
|PĂULEŞTI
|2.20
|ARICEŞTII RAHTIVANI
|2.19
|SALCIA
|2.17
|CORNU
|2.16
|ORAŞ VĂLENII DE MUNTE
|2.13
|ŞOTRILE
|2.13
|TOMŞANI
|2.13
|FÂNTÂNELE
|2.12
|DRAJNA
|1.90
|ORAŞ SLĂNIC
|1.89
|LAPOŞ
|1.87
|PREDEAL-SĂRARI
|1.82
|ARICEŞTII ZELETIN
|1.81
|BUCOV
|1.80
|COCORĂŞTII COLŢ
|1.74
|IORDĂCHEANU
|1.74
|ORAŞ AZUGA
|1.74
|ORAŞ COMARNIC
|1.70
|BRAZI
|1.68
|SURANI
|1.68
|VĂRBILĂU
|1.68
|PODENII NOI
|1.65
|BĂLŢEŞTI
|1.61
|VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|1.58
|IZVOARELE
|1.57
|ORAŞ MIZIL
|1.57
|COLCEAG
|1.55
|COCORĂŞTII MISLII
|1.54
|ORAŞ PLOPENI
|1.40
|PROVIŢA DE JOS
|1.37
|BERTEA
|1.36
|ŞOIMARI
|1.36
|FILIPEŞTII DE TÂRG
|1.33
|BOLDEŞTI-GRADIŞTEA
|1.30
|ALUNIŞ
|1.28
|BERCENI
|1.26
|SĂLCIILE
|1.19
|GURA VITIOAREI
|1.18
|MĂNECIU
|1.18
|GORNET
|1.08
|SECĂRIA
|0.85
|POSEŞTI
|0.78
|LIPĂNEŞTI
|0.76
|CĂRBUNEŞTI
|0.60
|STARCHIOJD
|0.57
|SÂNGERU
|0.54
|GHERGHIŢA
|0.52
|CIORANI
|0.31
|COSMINELE
|0.00
|JUGURENI
|0.00
|ŞTEFEŞTI
|0.00
|TĂTARU
|0.00
Sursa: Realitatea de Prahova