Selecţionata masculină a României a obţinut prima sa victorie în Grupa C a Campionatului European de polo pe apă pentru juniori Under-18 găzduit de Bazinul Olimpic ”Ioan Alexandrescu” din Oradea, 12-11 (3-4, 3-2, 3-2, 3-3) cu Polonia, marţi seara.

Cristian Rosan a marcat golul victoriei, cu 42 de secunde înainte de final.

După 11-12 cu Turcia, în meciul de debut, tricolorii au reuşit să se impună la capătul unui meci echilibrat, în care s-a înregistrat o singură dată o diferenţă de două goluri (8-6 în favoarea României).

În celălalt meci al grupei, Franţa a dispus de Turcia cu 11-10.

Franţa ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de Turcia, 3 puncte, România, 3 puncte, Polonia, 0 puncte.

Miercuri se vor juca ultimele meciuri din grupe.

Turcia – Polonia (09:00) şi România – Franţa (19:00).