Un acciden rutier a avut loc, miercuri dimineață, între un autotren încărcat cu pietriş şi un autoturism, pe autostrada A3, sensul spre Bucureşti, la kilometrul 47.

În urma accidentului, cele 3 persoane aflate în vehicule au fost rănite.

Circulația rutieră, restricționată

„Este vorba despre trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30-45 ani, care au suferit diverse traumatisme, fiind asistaţi la faţa locului de către echipajele SMURD şi SAJ Prahova. Toate victimele se află în stare de conştienţă”, arată sursa citată.

După evaluarea la fața locului, cele trei victime au fost preluate și transportate la UPU Ploiești cu ambulanțele SMURD și SAJ alocate intervenției, relatează Agerpres.

„Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către București, valorile de trafic fiind ușor ridicate”, a anunțat Centrul INFOTRAFIC.

Sursa: Realitatea de Prahova